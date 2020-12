Alessandro Baricco spiega Bethooven a 250 dalla nascita; online anche il Canto di Natale e Circumnavigando Festival

REGIONE – Sabato 26 dicembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’ampia e aggiornata anteprima su quelli dei prossimi giorni. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it

EVENTI ONLINE

Anche quest’anno, seppure a distanza, sarà possibile trascorrere le festività natalizie con momenti di intrattenimento e iniziative alla scoperta del patrimonio artistico di Roma. Il Natale nei musei cittadini si svolgerà infatti completamente on line, sui canali web e social. Il primo appuntamento sarà pubblicato alle ore 11.00 sul sito e sui canali social del Sistema Musei (Facebook, Twitter, Instragram). Si comincia alla Galleria d’Arte Moderna (GAM) con un video legato alla mostra Sten Lex. Rinascita. I due artisti, tra i muralisti italiani più celebri a livello internazionale, presenteranno una performance dal vivo, accompagnata da Fabiola Gaudio al violino e Livia De Romanis al violoncello. In programma brani di Bach, Albrechtsberger, Vanhal e Handel. In collaborazione con Galleria Wunderkammern.

Alle ore 16 su https://nelsalottocon.it/streaming/ il Canto di Natale, liberamente ispirato al racconto di Charles Dickens, è un musical dinamico e coinvolgente. Lo spettacolo racconta la storia di Scrooge, uomo d’affari che pensa solo al successo, al denaro e al lavoro.La svolta della sua esistenza avviene proprio alla vigilia di Natale, quando rientrando a casa più arrabbiato del solito si trova di fronte tre spiriti, che rappresentano il passato, il presente e il futuro. Quest’incontro cambierà il suo modo di provare sentimenti e di relazionarsi con gli altri. Le musiche originali regalano emozioni dal sapore moderno senza tradire quell’atmosfera magica del Natale che il racconto esige. L’originalissima messa in scena vede recitare insieme pupazzi e attori, secondo una tecnica sperimentata nei musical di Londra e Broadway e rielaborata appositamente da Fantateatro. I colorati costumi di scena e le movimentate coreografie offrono l’occasione di viaggiare con la fantasia.

Alle 18 in streaming sul canale Vimeo del Teatro di Ferrara andrà in scena “Ludwig van Beethoven, 5 cose da sapere sulla sua musica”: a spiegarle è lo scrittore e saggista Alessandro Baricco. Lo spettacolo è stato registrato e messo a disposizione per celebrare i 250 anni dalla nascita del celebre compositore. Insieme a Baricco, sul palco, la pianista Gloria Campaner e trenta musicisti, tutti under 25, dell’Orchestra da camera Canova, diretti dal coetaneo Enrico Saverio Pagano.

Alle 18.30 a Genova prende il via la ventesima edizione del Circumnavigando Festival Internazionale di Circo Teatro; live e online sulle pagine social di Associazione Sarabanda. On programma le acrobazie di Margherita Mischitelli, i Gandini Jugglings e la musica di Lena Willikens per “Phantom Kino Ballet”

Alle ore 21 dalla Chiesa barocca di San Giuseppe ad Alba, scrigno d’arte e di acustica, le musiche di Johann Sebastian Bach con Andrea Bacchetti al pianoforte si intrecceranno allo straordinario racconto natalizio Cristallo di rocca di Adalbert Stifter, attraverso la narrazione di Dino Bosco; su https://www.youtube.com/channel/UC802hgSqfQScB5CFKMSOwqw

PROSSIMI EVENTI

E per finire, come di consueto, una breve anticipazione di cosa accadrà domenica 27 dicembre. Dalle 15sul canale youtube di Teatro Gruppo Popolare e dalla pagina Facebook andrà in onda lo spettacolo Il Piccolo Musical del Piccolo Principe. Atraverso le canzoni a lui dedicate e le parole emozionanti scritte da un autore che ha amato il volo ed è scomparso nel nulla con il suo aereo, quasi volendo ripercorrere nel suo ultimo viaggio le tappe che aveva disegnato sulla carta stampata.

Alle 17:30, sulla pagina Facebook della “Strada” e su Youtube e sul sito www.stradadegliscrittori.it, Giovanni Anfuso, per la sua rubrica “La Strada del Teatro“, converserà con l’attrice Roberta Caronia e l’attore Gianfranco Jannuzzo. L’occasione giusta per parlare dei loro successi, del teatro ai tempi della pandemia e per ricordare il grande Gigi Proietti.