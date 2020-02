I principali eventi in Molise di mercoledì 26 febbraio 2020: nuovo appuntamento con “Ti racconto un libro” al Circolo Sannitico

CAMPOBASSO – Mercoledì 26 febbraio con nuovi appuntamenti in Molise, vediamo i principali previsti per la giornata di oggi. A Campobasso presso la Galleria Gino Marotta – Aratro Unimol prosegue la mostra “Vedere il Paesaggio” omaggio ad Antonio Pettinicchi, uno dei più importanti artisti nati in Molise nel secondo Novecento. Al Circolo Sannitico nuovo appuntamento con “Ti racconto un libro”, laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione mentre al Corpus & Mind Centro Yoga “Bagno di Gong e il suono della rinascita” (19.30).

PROSSIMI EVENTI

Il 29 febbraio e 1° marzo ultime due giornate dedicate al Carnevale di Larino presso il Parco Archeologico dell’Anfiteatro romano e di Villa Zappone con visite guidare e laboratori didattici. Per gli amanti della birra dal 4 marzo al via un corso presso Bibenda Galleria del Vino. Cinque appuntamenti con “Vivere con cura” alla Bibliomediateca comunale dopo quello del 21 febbraio ci saranno quelli del 6 e 20 marzo, 3 e 17 aprile, 10 maggio (ingresso libero). Per il 27 febbraio Il Rotaract Club di Campobasso presenta a “A cena con Airc”, viaggio enogastronomico fra Abruzzo e Molise presso Amici Miei Ristorante Pizzeria. Il 2 e 3 marzo il Teatro Savoia ospita la commedia di Iaia Fiastri “A che servono gli uomini” con Nancy Brilli. Dal 27 febbraio al 12 maggio Corso di Tombolo moderno e antico, tecniche di base per principianti e tecniche avanzate per esperti al MuseC, Museo dei Costumi del Molise. Serata karaoke il 26 con Sandra e Antonio a “La Regina” pizzeria ristorante zona Piramidi a Campobasso.

