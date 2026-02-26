Oggi, 26 febbraio, mostre d’arte, poesia, memoria e performance dal vivo per scoprire la vitalità del Molise

REGIONE – Oggi, giovedì 26 febbraio, sarà una giornata densa di proposte culturali attraversa Campobasso, Termoli e Pietracatella, che offrirà un itinerario che intreccia arte contemporanea, memoria storica, poesia e performance dal vivo. Le mostre aperte in città raccontano linguaggi diversi: dall’immaginario simbolico di De Fabula narratur all’Atrio della Provincia, alla forza civile di Manifesta Resistenza al Circolo Sannitico, fino al grande omaggio ai 150 anni dell’Impressionismo ospitato al Palazzo GIL. A Termoli, il MACTE propone il percorso intenso e politico di Zehra Doğan con Io, Testimone, mentre la Biblioteca “Gennaro Perrotta” accoglie un nuovo appuntamento della rassegna Un cielo pieno di stelle con la poetessa Alessia Iuliano.

Accanto alle esposizioni, Pietracatella apre l’aula consiliare a RadioLove, uno show dal vivo che ricrea l’atmosfera di una trasmissione radiofonica, trasformando lo spazio istituzionale in un luogo di ascolto e partecipazione. Una costellazione di eventi che restituisce la vitalità culturale del territorio e invita a muoversi tra luoghi, linguaggi e sensibilità diverse.

MOSTRE

Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”

Fino al 4 marzo, al Circolo Sannitico di Campobasso, la mostra “Manifesta Resistenza” di Michele Montano

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli

Domenica 1 marzo a Palazzo Santoro, a Bojano, il Collettivo artistico Merge ospiterà l’anteprima della nuova selezione di immagini curata da Paolo Patruno, che presenterà per l’occasione 36 fotografie scelte appositamente per questa tappa.

GLI ALTRI EVENTI DEL 26 FEBBRAIO

RadioLove fa tappa nell’aula consiliare di Pietracatella con uno show dal vivo che riptroduce l’atmosfera di una trasmissione radiofonica.

Alla Biblioteca comunale “Gennaro Perrotta” di Termoli, alle ore 15, per la rassegna “Un cielo pieno di stelle”, in contro con la poetessa Alessia Iuliano

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

27 febbraio

Alla Scuola “G. Toniolo” di Campobasso un incontro sulla povertà morale: coscienza, libertà e fede al centro della riflessione con don Pellegrino e l’Arcivescovo Colaianni

Alle 17, presso l’I.C. Alighieri Jovine di Campobasso, presentazione de “L’Officina delle emozioni”

Alle 18 all’Auditorium Giovannitti di Campobasso proiezione di “Le assaggiatrici”

28 febbraio

Convegno sulla micobatteriosi non tubercolare al Castello Pandone di Venafro

1 marzo

Tratturo Trail Molise a Capracotta

Pezza de casce Femminile, dalle ore 14, a Vinchiaturo

Al Teatro Italo Argentino di Agnone arriva “Come diventare ricchi e famosi”

8 marzo

19° Esposizione Nazionale Canina del Sannio

15 marzo

“Musica a Palazza” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli