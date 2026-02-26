Oggi, 26 febbraio, mostre d’arte, poesia, memoria e performance dal vivo per scoprire la vitalità del Molise
REGIONE – Oggi, giovedì 26 febbraio, sarà una giornata densa di proposte culturali attraversa Campobasso, Termoli e Pietracatella, che offrirà un itinerario che intreccia arte contemporanea, memoria storica, poesia e performance dal vivo. Le mostre aperte in città raccontano linguaggi diversi: dall’immaginario simbolico di De Fabula narratur all’Atrio della Provincia, alla forza civile di Manifesta Resistenza al Circolo Sannitico, fino al grande omaggio ai 150 anni dell’Impressionismo ospitato al Palazzo GIL. A Termoli, il MACTE propone il percorso intenso e politico di Zehra Doğan con Io, Testimone, mentre la Biblioteca “Gennaro Perrotta” accoglie un nuovo appuntamento della rassegna Un cielo pieno di stelle con la poetessa Alessia Iuliano.
Accanto alle esposizioni, Pietracatella apre l’aula consiliare a RadioLove, uno show dal vivo che ricrea l’atmosfera di una trasmissione radiofonica, trasformando lo spazio istituzionale in un luogo di ascolto e partecipazione. Una costellazione di eventi che restituisce la vitalità culturale del territorio e invita a muoversi tra luoghi, linguaggi e sensibilità diverse.
MOSTRE
Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”
Fino al 4 marzo, al Circolo Sannitico di Campobasso, la mostra “Manifesta Resistenza” di Michele Montano
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli
Domenica 1 marzo a Palazzo Santoro, a Bojano, il Collettivo artistico Merge ospiterà l’anteprima della nuova selezione di immagini curata da Paolo Patruno, che presenterà per l’occasione 36 fotografie scelte appositamente per questa tappa.
GLI ALTRI EVENTI DEL 26 FEBBRAIO
RadioLove fa tappa nell’aula consiliare di Pietracatella con uno show dal vivo che riptroduce l’atmosfera di una trasmissione radiofonica.
Alla Biblioteca comunale “Gennaro Perrotta” di Termoli, alle ore 15, per la rassegna “Un cielo pieno di stelle”, in contro con la poetessa Alessia Iuliano
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
27 febbraio
Alla Scuola “G. Toniolo” di Campobasso un incontro sulla povertà morale: coscienza, libertà e fede al centro della riflessione con don Pellegrino e l’Arcivescovo Colaianni
Alle 17, presso l’I.C. Alighieri Jovine di Campobasso, presentazione de “L’Officina delle emozioni”
Alle 18 all’Auditorium Giovannitti di Campobasso proiezione di “Le assaggiatrici”
28 febbraio
Convegno sulla micobatteriosi non tubercolare al Castello Pandone di Venafro
1 marzo
Tratturo Trail Molise a Capracotta
Pezza de casce Femminile, dalle ore 14, a Vinchiaturo
Al Teatro Italo Argentino di Agnone arriva “Come diventare ricchi e famosi”
8 marzo
19° Esposizione Nazionale Canina del Sannio
15 marzo
“Musica a Palazza” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto