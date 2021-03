Dal Teatro Mercadante Riccardo Muti dirige l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini in un concerto dedicato alle musiche di Franz Schubert

REGIONE – Venerdì 26 marzo 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni. Il Molise é in zona arancione: ancora chiusi musei e spazi culturali, vietati eventi in presenza, ci sono però tanti appuntamenti a cui accedere direttamente da casa con un semplice click e in totale sicurezza. Come di consueto, ecco gli eventi online che abbiamo selezionato per voi.

EVENTI ONLINE

“Destinazione K2” é un viaggio slow con l’autore del libro Gian Luca Gasca, da Torino al Pakistan. Un percorso d’altri tempi, su trasporti pubblici ed a piedi, fino a raggiungere le pendici della seconda montagna più alta al mondo. Alla scoperta di popoli e di culture che si intrecciano tra di loro in un racconto che tratta di una crescita personale. L’incontro si terrà sulla piattaforma Zoom alle ore 18. Per partecipare è necessario scrivere una mail a info@circololettori.it indicando Nome, Cognome, data e titolo dell’incontro. Di seguito vi verrà inviato il link Zoom dal Circolo dei Lettori.

Alle 18.30 sulla pagina Facebook di Libraccio Bianca Pitzorno presenterà “Sortilegi”; dialogherà con la giornalista Olga Mugnaini. “Quando la sua mamma e il suo babbo le hanno detto che avrebbe dovuto cavarsela da sola, Caterina non ha avuto paura: lei non sa leggere né scrivere, ma sa orientarsi nel bosco, accendere un fuoco, mungere la capra. Il babbo, la mamma, le sorelle non sono più tornati, ma Caterina non sa che i monatti se li sono portati via: pensa che non ci sia più nessuno intorno a lei, nella grande vallata di Vallebuja. Però le è rimasta la capretta, e poi c’è il merlo indiano: che parla con la voce di suo padre e non la fa mai sentire sola”.

Alle 19 sulla pagina Facebook de La Confraternita dell’uva Nadeesha Uyangoda ci parlerà di “L’unica persona nera nella stanza”. In dialogo con la scrittrice e musicista Gabriella Ghermandi e Giorgio Santangelo, il libraio. “La razza è un concetto difficile da cogliere, pur non avendo fondamenti biologici produce grossi effetti nei rapporti sociali, professionali e sentimentali. La razza in Italia non si palesa fino a quando tu non sei l’unica persona nera in una stanza di bianchi”

Marco Balzano presenterà “Quando tornerò” in diretta streaming sulla pagina Facebook e Youtube del Forum del libro e della libreria Il Ponte sulla Dora, alle ore 19. In dialogo con Silvia Dumitrache, Roxana Morcosanu e Madalina Smocov. Coordina Rocco Pinto. “Questa è la storia di chi parte e di chi resta. Di una madre che va a prendersi cura degli altri, dei suoi figli che rimangono a casa ad aspettarla covando ambizioni, rabbie, attese. E un’incontenibile voglia di andarsene lontano. Dopo il grande successo di Resto qui , Marco Balzano torna con un racconto profondo e tesissimo di destini che ci riguardano da vicino, ma che spesso preferiamo non vedere. Un romanzo che va dritto al cuore, mostrando senza mai giudicare la forza dei legami e le conseguenze delle nostre scelte”.

Sarà Napoli la seconda tappa della tournée di Riccardo Muti con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, organizzata da Ravenna Festival: il concerto registrato al Teatro Mercadante sarà in streaming gratuito dalle ore 20 su ravennafestival.live (https://www.ravennafestival.live/), ansa.it (http://ansa.it,) cultura.regione.campania.it (http://cultura.regione.campania.it)e sul sito ufficiale del Campania Teatro Festival (https://campaniateatrofestival.it/spettacolo/riccardo-muti-e-lorchestra-cherubini/), Mercadante (1795-1870). In programma: Sinfonia Spagnola da “I due Figaro” e musiche di Franz Schubert (Sinfonia n. 9 in do maggiore “La grande” D 944; Andante. Allegro ma non troppo; Andante con moto; Scherzo. Allegro vivace. Trio; Allegro vivace)

All’Auditorium di Milano Gaetano D’Espinosa drigerà la Sinfonia n.2 in Do maggiore op.61 di Robert Schumann: l’appuntamento, in streaming gratuito, sul portale web de laVerdi è fissato per le ore 21.00 . Una sinfonia scritta nel 1845 ma portata a termine soltanto l’anno successivo per problemi legati alla depressione.

PROSSIMI EVENTI

Entro la fine del mese ripartiranno i corsi dell’iniziativa “Croci@ati e Trinit@ri live social – La storia a casa tua“, dedicati alle creazioni rinascimentali in cuoio, alla calligrafia e scrittura antica, al trucco ed acconciature del Cinquecento, alla creazione di gioielli antichi e alle tecniche pittoriche del Rinascimento. I corsi si attiveranno non appena verrà raggiunto il numero minimo di iscritti e si svolgeranno interamente online con esercitazioni pratiche da casa. Per maggiori informazioni scrivere un messaggio sullapagina Facebook dell’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane (https://www.facebook.com/crociatietrinitari/posts/4206166699395873) o via WhatsApp al numero +39 347 536 8695.