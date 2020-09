Diversi appuntamenti in regione, visite guidate e laboratori, Borgo in Jazz a Gambatesa, eventi sul cinema al Parco De Filippo

REGIONE – Sabato 26 settembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise

CAMPOBASSO

A Campobasso il Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e il patrocinio del comune di Campobasso ha organizzato la mostra dei partecipanti al Workshop “On the road” ideato e curato dallo stesso fotografo con la collaborazione del Centro Vivian Maier in piazzetta Palombo Campobasso. Le foto rimarranno in esposizione fino al 25 settembre 2020. Presso la Fondazione Molise Cultura “X Biennale dell’incisione italiana contemporanea Città di Campobasso 2020” omaggio a Domenico Fratianni. Mostra disponibile fino al 18 ottobre.

“Il Gusto del cinema assaggiamo un film insieme” è l’evento in programma al Parco De Filippo dalle ore 20.30 a cura dell’Associazione La Vela Incantata (prenotazione obbligatoria via mail a lavelaincantata.associazione@gmai.com). Al Museo Sannitico una nuova occasione per conoscere la storia dei sanniti e in particolare del gruppo scultoreo denominato “Il Cavaliere di San Biase”. Attraverso visite guidate e laboratori didattici, a cura degli archeologi di Me.MO Cantieri Culturali, bambini e ragazzi potranno imparare quali sono gli oggetti caratterizzanti il costume sannita. Durante le due giornate (sabato e domenica), inoltre saranno proiettate le fotografie realizzate da Mauro Presutti, scatti intimi e inediti dedicati alla scultura sannitica capaci portare il visitatore a diretto contatto con l’opera antica. Un racconto digitale che gradualmente invita a scoprire il Cavaliere di San Biase. Dalle 19.00 alle 22.00 apertura serale il Museo Sannitico ha il costo speciale di 1€. Info costi e prenotazione obbligatoria Visita guidata e laboratorio didattico per bambini e ragazzi memocampobasso@gmail.com oppure 327.8538671.



TERMOLI

A Termoli dalle 13 a Gelalto – Gelateria Naturale organizza “Sherbeth Experience 2020”, il Festival Internazionale del gelato artigianale, cambia pelle, diventa digital. Queste le Sherbeth Experience di Gelalto – Gelateria Naturaledi Michele Cappella: – Zabaione superiore: fatto con tuorli d uovo freschi locali e marsala superiore cantina florido. – Tiramisù a modo mio: gelato al mascarpone con un biscotto al caffè e una salsa allo zabaione. – Pane e olio. Solo i possessori del ticket potranno non lasciarsi scappare l’esperienza garantita da Sherbeth.

Dalle 16 propedeutica e gioco danza a Arte Danza & Musical Termoli, lezioni basate sulla preparazione alla danza con tanti esercizi divertenti e tanti giochi. Alla Libreria Fahrenheit dalle 17 Gunte Grass “Il Tamburo di Latta”. Il gruppo di lettura della libreria Fahrenheit è aperto a un massimo di 15 partecipanti e si tiene in massima sicurezza e nel pieno rispetto delle norme vigenti anti Covid-19, con i partecipanti seduti a distanza e uso obbligatorio delle mascherine.

ALTRI CENTRI

A Petrella Tifernina dalle 15 “Turismo e sviluppo rurale” presso l’azienda vinicola Colle Sereno. A Fornelli dalle ore 18 Mappatèlla sotto le stelle, pic-nic tra terra e cielo (prenotazioni al 3887540177). A Gambatesa dalle 18 c’è Borgo in Jazz con aperitivo e concerto al tramonto a cura dell’Alpaca Trio e cena jazz con selezione musicale. “Borgo in Jazz Festival 2020” a Busso con il Mario Donatone Trio dalle 20.45 (ingresso prenotazioni al 347.9101977). A Bagnoli del Trigno visite guidate nei borghi “Camminata nella natura alla scoperta delle fonti” con partenza da piazza Umberto I alle ore 16:30.

A San Pietro Avellana per le Giornate Europee del Patrimonio visite guidate e laboratorio archeologico. A San Giacomo degli Schiavoni tiro con l’arco e avventure per bimbi dai 5 ai 12 anni. A Guardialfiera presentazione del libro “Tratturo” di Rossella De Magistris presso il Piano dei Santi alle 17.30. Incontro a San Pietro in Valle presso la Chiesa San Donato alle 18 con “La seconda guerra mondiale e gli ebrei in Molise” con l’intervento del Prof. Fabrizio Nocera (Unimol). A Larino dalle 9 passeggiando tra i vicoli del borgo – visita al museo civico e al centro storico.

A Borgotufi di Castel Del Giudice è aperta la mostra #IlMoliseacasatua realizzata con le bellissime foto scattate dai fotografi che hanno partecipato al “challenge fotografico”, lanciato durante il lockdown, per valorizzare e far conoscere i luoghi più belli del Molise. Sarà aperta fino al 15 novembre. A Ripalimosani prosegue il Simposio Ripa 2020 “Off Limits?”. Nona edizione consecutiva di un evento culturale improntato sulla tutela, valorizzazione e promozione del territorio. Quest’anno il focus è rivolto al senso di comunità e alla necessità di fare rete affinché la nostra regione, che sembra contraddistinta da un inspiegabile limite invalicabile “Off Limits?”, possa superare i propri limiti culturali e finalmente diventare un luogo da visitare. Una tre giorni di incontri, confronti, ospiti speciali, musica, cinema, buon cibo e vino a km zero rispettando tutte le direttive ministeriali anti-covid, numero limitato di posti, per info e prenotazioni: 338.1578748 (Catia) 338.1916075 (Gianni). Low Light training / difesa abitativa armata al poligono di Ripalimosani dalle 17 alle 20. Utilizzo tattico della pistola combinato con torcia in condizioni di scarsità di luce e dinamiche di difesa abitativa armata.

PROSSIMI EVENTI

Cascate di Carpinone e il Castello d’Evoli protagonista di Molise in Natura il 27 settembre (25 euro). Trekking narrato “Le Morge: storie di briganti e transumanza” a Salcito dalle 9.30 (prenotazioni al 333.1866182). Trekking da Pescolanciano a Carovilli “da tratturo a tratturo” dalle ore 9 punto di incontro presso la stazione ferroviaria di Carovilli.



13mo Festival del cinema spagnolo all’Auditorium Gil di Campobasso dal 28 al 30 settembre.

Il 30 settembre serata karaoke con Antonio e Sandra e menù pizza a 10 euro all’Era Glaciale. Il 1° ottobre karaoke al Pozzo di Campobasso.

Spettacolo “Covid fan tutta, ossia la scuola degli amanti ma distanti” al Teatro Savoia il 2 e 3 ottobre mentre all’Auditorium Ex Gil il 4 ottobre sempre con doppio orario alle 17 e alle 21.

Escursione alla luna piena il 2 ottobre alla Morgia Quadra – Frosolone. Appuntamento ore 20:30 presso l’eremo di S. Egidio / Frosolone (Iscrizione obbligatoria entro le ore 20:00 di giovedì 1 ottobre 2020 anche messaggi whatsapp 328.7639268).

Corso sulla coltivazione e cura delle piante grasse tenuto dal produttore Cipriano De Vito domenica 4 ottobre a Verde Idea di Emiliano Neri dalle 9.30 alle 12.30 (ingresso 5 euro e prenotazione al 348.2524741). Il negozio si trova a Isernia in viale dei Pentri.

Il 14 ottobre al via il Corso di Guida Ambientale Escursionistica che avrà una durata di circa 300 ore e si svolgerà fino al 10 gennaio 2021.

Viaggio a cavallo al Lago di Occhito dal 15 al 18 ottobre e dal 29 ottobre al 1° novembre.