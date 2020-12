Online Sante Messe, il concerto di Natale in chiave jazz di Paolo Fresu ei capolavori di grandi artisti dedicati alla Natività

REGIONE – Domenica 27 dicembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’ampia e aggiornata anteprima sui quelli dei prossimi giorni. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.

EVENTI ONLINE

Tante le Sante Messe trasmesse in streaming. Ricordiamo alle 10 quella celebrata dal Duomo di Trento in streaming su www.diocesitn.it e www.vitatrentina.it, quella dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto” e quella dalla parrocchia salesiana di San Giovanni Bosco a Torino sul canale www.youtube.com/user/OratorioAgnelli., quella dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it. Alle 10.30 Santa Messa dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube in diretta streaming dal sito www.srita.it e dal Santuario nuovo della Madonna dei Fiori di Bra sul sito www.santuariomadonnadeifioribra.com e sul canale Youtube del Santuario.

Alle 11 dalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su www.santantonio.org/it/live-streaming; dal Santuario della Spogliazione in diretta sulla pagina Facebook della Diocesi di Assisi-Nocera-Gualdo e dalla Chiesa di San Lorenzo Giovanni Battista in diretta streaming su www.arcidiocesigaeta.it e sulla pagina Facebook dell’Arcidiocesi di Gaeta.

Nel pomeriggio, alle 16, Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Basilica Santuario Maria Santissima del Tindari” e sul canale Youtube del Monastero Santa Rita da Cascia (youtube.com/monasterosantarita).

Alle ore 18 Messa dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné in diretta streaming sul canale Youtube del Santuario; alle 19 dalla parrocchia-santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale su https://santamariadellegraziealtrionfale.wordpress.com/dirette-streaming-seguici-in-diretta/. Alle ore 20 Messa dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it

Diamo uno sguardo agli altri appuntamenti. Dalle 15 sul canale youtube di Teatro Gruppo Popolare e dalla pagina Facebook andrà in onda lo spettacolo Il Piccolo Musical del Piccolo Principe. Attraverso le canzoni a lui dedicate e le parole emozionanti scritte da un autore che ha amato il volo ed è scomparso nel nulla con il suo aereo, quasi volendo ripercorrere nel suo ultimo viaggio le tappe che aveva disegnato sulla carta stampata.

Dalle 17 su Zoom La Natività nelle opere milanesi. Il webinar si propone di raccontare il Natale attraverso la presentazione dei grandi capolavori che dalla Pinacoteca Ambrosiana al Castello Sforzesco fino al Museo del Novecento, ci permettono di rileggere l’evento della natività attraverso lo sguardo dei più grandi artisti esposti a Milano. Perché la Natività di Bramantino e l’Annunciazione di Martini, seppur così lontani nel tempo e nello spazio, ci testimoniano il rapporto privilegiato che è sempre esistito tra i protagonisti dell’arte e il più grande mistero della Cristianità. Costo: 5 euro a connessione. Per ricevere il link per prenotarsi scrivere a webinar@ambrosiana.it specificando “Natività nelle opere milanesi e la data.

Alle 17:30, sulla pagina Facebook della “Strada” e su Youtube e sul sito www.stradadegliscrittori.it, Giovanni Anfuso, per la sua rubrica “La Strada del Teatro“, converserà con l’attrice Roberta Caronia e l’attore Gianfranco Jannuzzo. L’occasione giusta per parlare dei loro successi, del teatro ai tempi della pandemia e per ricordare il grande Gigi Proietti.

Alle 18, sulla pagina Facebook e sull’Auditorium del Parco della Musica di Roma, arriva il concerto di Natale in chiave jazz con il progetto “Jazzy Christmas” che vede il suono inconfondibile della tromba di Paolo Fresu per la prima volta in trio con Daniele di Bonaventura al bandoneon e la virtuosa del violoncello Leila Shirvani. In scaletta brani tratti dal più classico songbook americano e altri che provengono dalla tradizione popolare tra cui le composizioni che fanno parte della raccolta Cantones de Nadale, composte da Pietro Casu, parroco e letterato di Berchidda (paese d’origine del trombettista), assieme al Canonico Agostino Sanna di Ozieri nel dicembre del 1927, repertorio che ancora oggi viene eseguito in tutta la Sardegna.

PROSSIMI EVENTI

E per finire, come di consueto, un anticipazione di cosa accadrà domani, lunedì 28 dicembre. Alle 18 sulla pagina Facebook e sul canale yoitube dell’Auditorium del Parco della musica andrà in scena uno spettacolo prodotto dalla Fondazione Musica per Roma, che unisce parola, musica e disegno. Ascanio Celestini, l’attore e autore, che nel corso della sua carriera ha “raccolto storie di contadini e operai, infermieri psichiatrici e operatori di call center, minatori e detenuti”, condividerà ogni sera una storia diversa con diversi e straordinari musicisti in un dialogo narrativo intenso e sempre nuovo, illustrato dal pittore Franco Biagioni. Celestini, già premiato col Premio Ubu speciale “per la capacità di cantare attraverso la cronaca la storia di oggi come mito e viceversa”, intreccerà i suoi racconti con Paolo Fresu, Ambrogio Sparagna, Antonello Salis, Giovanna Marini, Peppe Voltarelli, Alfio Antico, in un insieme unico di ritmo, umorismo e poesia.

Decorre la ricorrenza della morte del leggendario Lemmy Kilmister. Dalle 21.30 sula pagina Facebook Naonian Alliance PN si andrà a rivisitare tutta la sua carriera, esaminando nel dettaglio, l’eredità che questo cowboy del rock’n’roll ci ha lasciato