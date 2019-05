Dal titolo “Esperienze” l’evento a Campobasso in collaborazione con la docente Luana Razzante. La Carrese a Larino

Nuova settimana di eventi in Molise. Lunedì 27 maggio in primo piano all’Unimol il seminario “Esperienze” in collaborazione con la docente Luana Razzante – Istituto Comprensivo F. Jovine di Campobasso. Inserito all’interno del ciclo iniziative “Dalla letteratura dell’infanzia ai film: percorsi didattici per sviluppare la criticità di letture e analisi nei ragazzi”fa parte è organizzato da: | Dipartimento SUSeF | Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria | Ce.S.I.S. – Centro di documentazione e ricerca sulla storia delle istituzioni scolastiche, del libro scolastico e della LETTERATURA PER L’INFANZIA E MUSEP – Museo della scuola e dell’educazione popolare Alberto Barausse | Insegnamento di Teoria e storia della LETTERATURA PER L’INFANZIA Rossella Andreassi | Laboratorio di Teoria e storia della LETTERATURA PER L’INFANZIA Luana Astore e Valeria Viola. A Larino La Carrese di San Pardo mentre a Termoli la Pizzeria Cavatelleria La Quercia festeggia i suoi 30 anni.

PROGRAMMA EVENTI IN MOLISE – 27 MAGGIO 2019

CAMPOBASSO

Maura Chiulli ospite al Liceo A. Romita (8.30)

Marco Colazzo, mostra “a fiume su un’idea” – Galleria Gino Marotta (10)

Seminario “Esperienze”. “Dalla letteratura dell’infanzia ai film” – Unimol (16)

Biopsia prostatica con tecnica fusion – Centro radiologico Potito (22)

LARINO

La Carrese di San Pardo (10-21.30)

TERMOLI

A tutta vista – Ottica Mascitto (dalle 9)

30 anni La Quercia – Pizzeria Cavatelleria La Quercia (20)

VENAFRO