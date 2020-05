Su Termoliwild nuovo appuntamento con la cucina di Giuliana Ragone. Il 27 maggio 2020 spazio a fiabe e arte

REGIONE – Mercoledì 27 maggio 2020 con nuovi eventi in Molise, ancora prevalentamente online per via della graduale riapresa delle attività. Tra quelle riaperte troviamo il MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli che propone la mostra Nanda Vigo Light Project 2020 a cura di Laura Cherubini e realizzata in collaborazione con l’Archivio Nanda Vigo. Era stata inaugurata lo scorso 29 febbraio e chiusa subito dopo, ultimo progetto espositivo realizzato dall’artista in prima persona.

Su Termoliwild (facebook @termoli.wild) alle 16 racconti per bambini, alle 17 lo “scoprilibro” diretto da Margherita D’Alessandro mentre alle 18 nuovo appuntamento con le ricette di Giuliana Ragone e alle 19 le lezioni disegno acquerello a cura di Nico. Chiunque voglia unirsi in questo viaggio nell’arte del disegno può partecipare da casa sintonizzandosi. Tutti i disegni potranno essere pubblicati nei commenti, a fine lezione, Nico regalerà la sua opera a chi si prenota per primo dopo il suo annuncio. Alle 21.15 appuntamento con lo show di Nicolino Cannarsa.

Disponibile la terza parte del 4° documentario patrocinato dal Comune di Melfi, scritto e diretto da Ezio Varrassi in collaborazione con il comune di Melfi e tutte le associazioni che hanno partecipato alla rievocazione storica. La storia del territorio e di Federico II continua. Ci sono anche alcuni consigli alimentari nella rubrica del Dr. Giuseppe Lanotte.

Il canale YouTube della Diocesi di Termoli-Larino propone ogni sera a partire dal 2 maggio un momento di preghiera alla ore 21. “Rosario in famiglia” è il nome dell’appuntamento che coinvolgerà le famiglie in collegamento con la casa del Vescovo De Luca di Termoli.

“Crocia@ti & Trinit@ri Live Social – La storia a casa tua” è l’iniziativa che porterà una serie di event fiinalizzati a diffondere la storia e la cultura della città di Campobasso in un modo del tutto innovativo.

Ricordiamo che fino al 30 maggio si può ancora partecipare al contest online “Zona Rossa” per raccogliere e promuovere le storie visive dei molisani sulla loro esistenza ai tempi del Coronavirus tra le proprie mura domestiche.

