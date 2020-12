Il teatro di narrazione di Ascanio Celestini porta nelle case il progetto “Posto unico”; online anche concerti e presentazione di libri

REGIONE – Lunedì 28 dicembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’ampia e aggiornata anteprima sui quelli dei prossimi giorni. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.

EVENTI ONLINE

Alle 18 sulla pagina Facebook e sul canale youtube dell’Auditorium del Parco della musica andrà in scena uno spettacolo prodotto dalla Fondazione Musica per Roma, che unisce parola, musica e disegno. Ascanio Celestini, l’attore e autore, che nel corso della sua carriera ha “raccolto storie di contadini e operai, infermieri psichiatrici e operatori di call center, minatori e detenuti”, condividerà ogni sera una storia diversa con diversi e straordinari musicisti in un dialogo narrativo intenso e sempre nuovo, illustrato dal pittore Franco Biagioni. Celestini, già premiato col Premio Ubu speciale “per la capacità di cantare attraverso la cronaca la storia di oggi come mito e viceversa”, intreccerà i suoi racconti con Paolo Fresu, Ambrogio Sparagna, Antonello Salis, Giovanna Marini, Peppe Voltarelli, Alfio Antico, in un insieme unico di ritmo, umorismo e poesia.

S’intitola “d’Istanti” il concerto in streaming che alle 18.30 Aida Satta Flores & Band con l’Ensemble d’archi diretto dal maestro Valter Sivilotti, accenderanno nel Complesso Monumentale della Cattedrale di Palermo:oltre ai propri brani, farà dono al suo pubblico di altre canzoni d’autore composte da Battiato, Modugno, Gaber.

Dalle 19.30 alle 20.30, a 40 anni esatti dal primo concerto della band, i Simon Dietzsche torneremo ad esibirci live. L’appuntamento è una diretta Facebook intitolata 40 anni e… non sentirli che sarà visibile sulla pagina Facebook della band e sulla pagina web https://www.simondietzsche.it/ .

Filippo Domaneschi presenta il suo libro Insultare gli altri, in diretta streaming dalla pagina Facebook di Scrittori a domicilio, alle ore 21.00, all’interno della rassegna Natale a domicilio. In dialogo con Valentina Berengo.

Decorre la ricorrenza della morte del leggendario Lemmy Kilmister. Dalle 21.30 sulla pagina Facebook Naonian Alliance PN si andrà a rivisitare tutta la sua carriera, esaminando nel dettaglio, l’eredità che questo cowboy del rock’n’roll ci ha lasciato

PROSSIMI EVENTI

E per finire, come di consueto, un anticipazione di cosa accadrà domani, martedì 29 dicembre. Nuovo incontro in diretta streaming firmato Astronomitaly – La Rete Nazionale del Turismo Astronomico, per scoprire le meraviglie del cielo stellato anche dal balcone di casa. Arriva una Luna “Fredda” è la Luna Piena di Dicembre chiamata anche “Luna Piena del Gelo”. La diretta potrà essere seguita sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Astronomitaly, a partire dalle ore 20:00.

Dalle 21 sulla paina Facebook Omega Musica le colonne sonore dei film di Fellini con le musiche di Nino Rota e dei compositori di ieri.