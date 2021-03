Domenica 28 marzo online le Sante Messe per la Domenica delle Palme ma anche laboratori,visite guidate e l’omaggio a Rudolf Nureyev

REGIONE – Domenica 28 marzo 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, dando ampio spazio alle Sante Messe da poter seguire in diretta streaming; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni. Con i musei e gli spazi culturali chiusi e gli eventi in presenza vietati in osservanza alle disposizioni governative dettate per arginare la diffusione del Coronavirus, sono tanti gli appuntamenti online a cui poter accedere direttamente da casa con un semplice click e in totale sicurezza: come di consueto, ne abbiamo selezionato per voi sei (oltre alle Sante Messe, cui é dedicato un paragrafo speciale).

Le Sante Messe

É la Domenica delle Palme, che introduce alla Settimana Santa, e sono tante le Sante Messe trasmesse in streaming: ne segnaliamo alcune. Alle 10 Santa Messa celebrata dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”, quella dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it, quella dal Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago, in diocesi di Milano, su www.youtube.com/watch?v=tg6OFxPoqrQ e quella dalla parrocchia salesiana di San Giovanni Bosco a Torino sul canale www.youtube.com/user/OratorioAgnelli.

Alle 10.30 Santa Messa dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube in diretta streaming dal sito www.srita.it, dal Santuario nuovo della Madonna dei Fiori di Bra sul sito www.santuariomadonnadeifioribra.com e sul canale Youtube del Santuario e dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné in diretta streaming sul canale Youtube del Santuario.

Alle 11 dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego, nella diocesi di Genova, diretta della Messa in streaming su www.facebook.com/santuariodellavittoriadalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su www.santantonio.org/it/live-streaming; dal Santuario della Spogliazione in diretta sulla pagina Facebook della Diocesi di Assisi-Nocera-Gualdo e dalla parrocchia-santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale su https://santamariadellegraziealtrionfale.wordpress.com/dirette-streaming-seguici-in-diretta/.

Nel pomeriggio, alle 16, Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Basilica Santuario Maria Santissima del Tindari” e al Santuario mariano della Guardia, a Genova, la Messa in diretta streaming su www.santuarioguardia.it. Alle 18 la diretta della Messa in streaming dalla Basilica di Sant’Antonio Padova su https://www.santantonio.org/it/live-streaming.

ALTRI EVENTI ONLINE

Nell’ambito della seconda edizione di: Free Aquila Festival – Concorso di Cortometraggi, festival dedicato ai cortometraggi indipendenti senza esclusione di genere o temi, organizzato da La Cinema Mundi Cooperativa Onlus, ente gestore del Nuovo Cinema Aquila, saranno caricati 5 cortometraggi che resteranno disponibili gratuitamente sulla piattaforma per 24 ore. Per accedere e prenotare gratuitamente i biglietti per il Festival collegarsi al link della piattaforma Festhome: https://tv.festhome.com/festivaltv/free-aquila-festival

Parte dal Museo del Prosciutto l’esplorazione domestica alla scoperta dei tanti segreti di una cosa che vediamo tutti i giorni sulla nostra tavola e che mai avremmo immaginato potesse riservarci tante sorprese: il comune sale da cucina! Al Museo si vedranno sali di tutti i colori e il suo utilizzo nella preparazione del famoso Prosciutto di Parma. Ma poi, da veri scienziati ci si lancerà in avvincenti esperimenti realizzando quanto può essere divertente scoprire il mondo partendo dalle cose che abbiamo sotto il naso. Questo Laboratorio on line gratuito per bambini e ragazzi (Età consigliata 6 – 12 anni) si terrà a partire dalle 15. Prenotazione obbligatoria a: didattica@museidelcibo.it

Paolo Crepet presenterà il suo libro “La fragilità del bene”, alle ore 17.30, sulla pagina Facebook del Forum Monzani. In dialogo con Annalisa Rabitti. Amore, amicizia, felicità. Tre parole sacre da cui ripartire sempre, tre modi di vivere il coraggio dei sentimenti e prendersi cura della loro estrema fragilità. Un saggio appassionato che mette a fuoco i legami che rendono uniche le nostre vite.

Alle 17.30 sulla piattaforma Zoom lo spettacolo-laboratorio “Tu come danzi?“, progetto realizzato da Indipendance nell’ambito di Marche Palcoscenico Aperto. I mestieri dello spettacolo non si fermano, promosso da Regione Marche/Assessorato alla Cultura e AMAT. Uno spettacolo per ogni età dove scoprire i mondi possibili della danza. Un luogo che diventa laboratorio per sperimentare in totale libertà e rendere protagonista il corpo in movimento, dove con gli occhi chiusi o aperti si danza anche restando fermi. Quanti modi ci sono per rispondere alla domanda “Tu, come danzi”? Tanti, quante sono le motivazioni e le caratteristiche di chi danza. Attraverso un gioco di esplorazione partecipata, tre danzatrici e una voce accompagneranno gli spettatori alla scoperta delle infinite possibilità del movimento. Per partecipare iscriversi al link http://www.indipendance.org/modulo-iscrizione-tucome-danzi/Compila inserendo i dati richiesti negli spazi bianchi e clicca “INVIA”. Si riceverà un messaggio di conferma e una email direttamente sulla propria posta elettronica.

Alle ore 18 su https://www.youtube.com/playlist?list=PLVC1AWsl0-XSQL2xS2w1VOnjQwYEpAzrB andrà in scena il Gran Galà delle fiabe (Lo Schiaccianoci, Il Lago dei cigni, La bella addormentata nel bosco, Carmen…). Uno spettacolo che nasce con l’intento di rappresentare i più grandi balletti del repertorio classico e neoclassico. Gli artisti che si susseguiranno sul palco, interpreteranno i più belli e famosi titoli della storia della danza. Il Gran Galà infatti propone una serie di Assoli (variazioni) e Passi a due che verranno estratti da balletti del repertorio. Ogni assolo o passo a due ha la sua storia che deriva dal balletto che si rappresenta, in alcuni casi infatti possiamo vedere danzare un principe oppure una principessa, oppure un soldato o una zingara

Alle 20, in streaming sul sito www.teatroallascala.org e sui canali Facebook e YouTube del Teatro alla Scala, ci sarà l’omaggio a Rudolf Nureyev. In programma: Don Chisciotte dall’atto II, Musica di Ludwig Minkus; La Bella addormentata nel bosco, Adagio della Rosa dall’atto I, Musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij; Manfred, Assolo, Musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij; Il lago dei cigni, Pas de trois dall’atto III; Cenerentola, Pas de deux dall’atto II, Musica di Sergej Prokof’ev; Romeo e Giulietta, Pas de deux dall’atto I, Musica di Sergej Prokof’ev.

PROSSIMI EVENTI

Entro la fine del mese ripartiranno i corsi dell’iniziativa “Croci@ati e Trinit@ri live social – La storia a casa tua“, dedicati alle creazioni rinascimentali in cuoio, alla calligrafia e scrittura antica, al trucco ed acconciature del Cinquecento, alla creazione di gioielli antichi e alle tecniche pittoriche del Rinascimento. Ultime ore per iscriversi, I corsi si attiveranno non appena verrà raggiunto il numero minimo di iscritti e si svolgeranno interamente online con esercitazioni pratiche da casa. Per maggiori informazioni scrivere un messaggio sullapagina Facebook dell’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane (https://www.facebook.com/crociatietrinitari/posts/4206166699395873) o via WhatsApp al numero +39 347 536 8695.