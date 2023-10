Inaugurazione della mostra “Graffi” al Circolo Sannitico di Campobasso. Secondo giorno di Cantine Di Vine a Guardaregia

REGIONE – Sabato 28 ottobre 2023 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Inaugura oggi alle 18 (resterà aperta fino al 5 novembre) al Circolo Sannitico di Campobasso la Mostra “Graffi” , che, riferita alla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969i, offre uno spaccato di storia italiana recente e spunti di riflessione attraverso 17 foto e 17 testi poetici in ricordo delle 17 vittime.

Fine al 29 ottobre alle ore 18 presso il Palazzo Ex Gil di Campobasso inaugura la mostra personale di Serena Tamburro in arte SETA. Dal titolo “Introspezioni”. Gli orari di apertura: dal martedì al sabato 10-13, 17.30-20 la domenica 17-20, chiuso il lunedì.

Fino al 29 ottobre l’Archivio di Stato di Isernia, in occasione dell’ottantesimo anniversario dei tragici eventi che nel 1943 sconvolsero la città, ha realizzato la mostra documentaria dal titolo “L’autunno del ’43 a Isernia“.

Presso l’atrio del Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise, a Campobasso, é stata allestita la mostra storico-documentaria “I campi di concentramento fascisti in Abruzzo e Molise dal 1940 al 1943”. La mostra rimarrà aperta fino al 30 novembre 2023 e sarà visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 20:00

GLI ALTRI EVENTI DEL 28 OTTOBRE

Prima giornata di Cantine Di…Vine a Guardiaregia.

Alle ore 18,30 il violinista Massimo Quarta e Alessandro Marangoni al pianoforte in concerto al Teatro Savoia di Campobasso.. Verranno eseguite musiche di Franz Schubert (Sonata n. 1 in re maggiore op. 137 n. 1, D. 348), Robert Schumann (Sonata n. 2 in re minore “Grosse Sonate”, op. 121), Pëtr Il’ič Čajkovskij (Sérénade mélancolique in si bemolle minore op. 26 e Valse-Scherzo op. 34) e Niccolò Paganini (Introduzione e variazioni op. 13 sul tema «Di tanti palpiti» dal Tancredi di Rossini).

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

29 ottobre

Cantine Di…Vine a Guardiaregia

30 ottobre

Alle 10, presso il Centrum Palace Hotel in via G.B. Vico a Campobasso, andrà di scena la premiazione del concorso, alla VI edizione, indetto dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, dal titolo “Io promuovo il mio paese”.

2 novembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia, alle ore 21, concerto di Vinicio Capossela: biglietti su ciaotickets.com

26 novembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia, alle ore 21, concerto Elio e le Storie Tese

29 novembre

Enrico Brignano all’ Auditorium d’Italia di Isernia con “Ma diamoci del tu”.

1 dicembre

Patty Smith in concerto all”Auditorium d’Italia a Isernia.

8 dicembre

All’auditorium Unità d’Italia di Isernia si esibiranno Pio e Amedeo con il loro “Felicissimo show“.

15 dicembre

“Le Vie del Rock sono infinite”, Edoardo Bennato in concerto all’auditorium Unità d’Italia di Isernia.