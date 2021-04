Nell’attesa che ripartano gli eventi in presenza in programma presentazioni di libri e il concerto diretto da Alessandro Bonato

REGIONE – Giovedì 29 aprile 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni. Nel pieno rispetto della normativa anti Covid hanno riaperto musei e spazi culturali: pertanto gli eventi da noi selezionati sono in parte in presenza e in parte online, nell’attesa e nella speranza che al più presto possano esserci soltanto i primi.

EVENTI IN PRESENZA

ll Santuario italico di Pietrabbondante ha riaperto al pubblico con i seguenti orari: mercoledì alla domenica ore 10:15 – 17:15; il sabato e nei giorni festivi l’accesso è consentito previa prenotazione telefonica allo 0865 76129, entro il giorno precedente a quello in cui si intende effettuare la visita. Il servizio di apertura sarà garantito, in forma contingentata, nei giorni feriali senza prenotazione.

EVENTI ONLINE

Hai mai parlato con un’opera d’arte? Un appuntamento unico per scoprire e approfondire le opere della mostra True Fictions. Fotografia visionaria dagli anni ’70 ad oggi, la prima retrospettiva mai realizzata in Italia sul fenomeno della staged photography. Faccia a Faccia è un’esperienza immersiva, che consente di entrare in relazione con l’opera d’arte. Chi partecipa, accompagnato per mano dall’operatore, verrà pian piano portato fin dentro l’opera e in relazione con essa, avrà quindi l’occasione di scoprirla attraverso il proprio punto di vista e apportavi, magari, nuovo senso e nuova bellezza. L’attività sarà in modalità virtuale, in diretta su Zoom a partite dalle ore 18. Costo: 2 euro. Per partecipare, scegliere la data e acquistare il biglietto corrispondente su https://www.palazzomagnani.it/event/faccia-a-faccia/.

Nicola Lagioia presenta il suo libro La città dei vivi in diretta streaming sulla pagina instagram di Libreria Rizzoli NY, alle ore 18. «Tutti temiamo di vestire i panni della vittima. Viviamo nell’incubo di venire derubati, ingannati, aggrediti, calpestati. Preghiamo di non incontrare sulla nostra strada un assassino. Ma quale ostacolo emotivo dobbiamo superare per immaginare di poter essere noi, un giorno, a vestire i panni del carnefice?»

Alle18.30 sui canali social del Circolo dei lettori incontro con Paolo Pecere a partire da “Il dio che danza” (nottetempo). Dal tarantismo pugliese al theyyam dell’India Meridionale, da New York al Pakistan, l’autore ci guida in un viaggio attorno al mondo sulle tracce di un fenomeno antichissimo e universale: la trance da possessione indotta dalla danza e dalla musica.

Chiara Valerio presenta il suo libro “La matematica è politica” in diretta streaming sulla pagina youtube di Premio Galileo, alle ore 18.30. “La matematica è stata il mio apprendistato alla rivoluzione, perché mi ha insegnato a diffidare di verità assolute e autorità indiscutibili. Democrazia e matematica, da un punto di vista politico, si somigliano: come tutti i processi creativi non sopportano di non cambiare mai”.

Alle 21.00, sul canale Youtube dell’Orchestra Regionale dela Toscana (https://www.youtube.com/channel/UCgve9l6MIg6klsv3xhrssYQ) ultimo streaming della stagione prima di tornare in presenza. Sul podio ci sarà Alessandro Bonato che se la vedrà con la “Sinfonia n. 40” di Mozart, parte centrale di un trittico straordinario. Un viaggio alla ricerca dell’assassino, tra Harry Potter e la “signora in giallo”. Bonato lo scorso gennaio è diventato direttore principale dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana, diventando il più giovane direttore tra le Istituzioni Concertistico Orchestrali Italiane. Veronese, classe 1995, è al suo debutto con l’ORT. In programma Sibelius​, Rota​ e Mozart​.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

Borgotufi, albergo diffuso di Castel Giudice il via alla seconda edizione di #ilMoliseacasatua, l’iniziativa social che coinvolge fotografi e appassionati di fotografia nel raccontare e scoprire i luoghi più belli ed insoliti del Molise, per viaggiare attraverso le immagini, in attesa di poterlo fare di persona, tra tante destinazioni possibili. Un’iniziativa nata con la media partnership di Officina – News and Media, TurismoinMolise, Volgo Italia e Volgo Molise, Molise da Scoprire e il patrocinio del Comune di Castel del Giudice. L’invito è di condividere su Instagram con hashtag #ilMoliseacasatua e possibilmente taggando @borgotufi le foto dei propri luoghi del cuore del Molise, con una breve descrizione, entro il 30 giugno 2021. Le immagini saranno condivise sulle pagine social di Facebook e Instagram di Borgotufi, con il racconto dei posti che rappresentano. Le più apprezzate dalla community di Instagram diventeranno parte della nuova mostra fotografica itinerante, che sarà inaugurata ad agosto 2021, con un evento speciale, tra le casette e le botteghe dell’albergo diffuso di Castel del Giudice.

La Piccola Bottega in collaborazione con Manuela Toto, organizza Il Mago di Oz, Workshop in fiabaterapia. Un incontro per conoscere una lettura tutta interiore della fiaba del mago di Oz e fare una piccola esperienza di ascolto di sé, a contatto con la natura, per imparare che non abbiamo bisogno di delegare il nostro valore agli altri. Evento a numero chiuso. Prenotazioni entro e non oltre il 9 maggio 2021 al numero 388 7540177.

Con il ritorno in zona gialla, spazio anche alle escursioni. Domenica 2 maggio escursione al Pantano della Zittola nel territorio di Montenero Valcocchiara (Is): tutte le informazioni su: https://www.facebook.com/events/143253814413109/. Domenica 9 maggio é in programma una escursione al Bosco della Grisciata e al Monte Gonfalone 1.320 m sul livello del mare: faggi e rocce ricoperte di muschio daranno l’impressione di vivere in un bosco incantato abitato da elfi e folletti. Attività a numero chiuso, in osservanza delle disposizioni anti Covid. Per informazioni: https://www.facebook.com/events/310504490425518/. Oppure si potrà godere del paesaggio passeggiando lentamente a dorso d’asino: per informazioni contattare il numero 388 7540177.