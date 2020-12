Online incontri per scoprire le meraviglie del cielo stellato ma anche dibattiti sulla situazione del mondo dello spettacolo in tempo di Covid

Martedì 29 dicembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it.

EVENTI ONLINE

Alle 18:00 la diretta di Spettacolo oltre il Covid sulla pagina Facebook di Notizie di spettacolo ospiterà il Dott. Luciano Messi, Sovrintendente dello Sferisterio di Macerata e Presidente di ATIT e l’On. Alessandra Carbonaro, membro della VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) alla Camera dei Deputati. Si parlerà del ruolo dei Teatri di Tradizione sul territorio italiano, delle opportunità e delle criticità emerse ed in un certo senso accelerate dalla pandemia.

Sulla pagina Facebook do CNAI – Centro Nazionale Astroricercatori Indipendenti ha inizio alle ore 17 una serata in diretta streaming per raccontare la storia dell’Osservatorio astronomico Orso Mario Corbino di Mompeo (Rieti), curato dal CNAI. Interventi, video e foto.

Restando in tema di astronomia alle 20 incontro in diretta streaming firmato Astronomitaly – La Rete Nazionale del Turismo Astronomico, per scoprire le meraviglie del cielo stellato anche dal balcone di casa. Arriva una Luna “Fredda” è la Luna Piena di Dicembre chiamata anche “Luna Piena del Gelo”. La diretta potrà essere seguita sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Astronomitaly

Dalle 21 sulla pagina Facebook Omega Musica le colonne sonore dei film di Fellini con le musiche di Nino Rota e dei compositori di ieri.

Alle 21.30 in diretta sulla pagina Facebook di Roma Tre il pianista Emanuele Stracchi ci proporrà brani di J. S. Bach: Preludio e Fuga in re maggiore; Fantasia Cromatica e Fuga, BWV 903), L. v. Beethoven (Variazioni in la maggiore, Unv. 14, Rondò in la maggiore, WoO 49, Rondò a Capriccio op. 129) e B. Bartók: Suite op. 14 (Allegretto, Scherzo, Allegro Molto, Sostenuto).

PROSSIMI EVENTI

E per finire, come di consueto, un anticipazione di cosa accadrà domani, mercoledì 30 dicembre. Alle ore 18 sulla pagina Facebook dell’Auditorium del Parco della Musica di Roma arriverà Eugenio Bennato con il suo progetto “W chi non conta niente”,

Il Capodanno di Torino anticipa di un giorno i festeggiamenti con una serata di magia in diretta dalla Mole Antonelliana. Dalle 18.00 per ei ore ininterrotte, i migliori artisti dell’arte magica, saranno i protagonisti di un evento unico e indimenticabile, che unisce cinema, magia e solidarietà, firmato Masters of Magic. Su www.nottedimagia.it/