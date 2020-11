Riccardo Muti dirige un concerto in streaming, su Facebook viene presentata l’utima enciclica di Papa Francesco

Domenica 30 novembre 2020

EVENTI ONLINE

Alle 11 del mattino, su ravennafestival.live Riccardo Muti dirigerà l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini al Teatro Alighieri di Ravenna per un concerti in streaming gratuito. Nel programma scelto dal Maestro compaiono il Notturno di Martucci, il Preludio sinfonico di Puccini e pagine di Verdi, dalla Sinfonia del Nabucco ai Ballabili del Macbeth e alla Sinfonia de I vespri siciliani.

Alle ore 16 presentazione dell’ultima enciclica di Papa Francesco sulla fraternità e l’amicizia sociale. Con don Giorgio Bozza, diocesi di Padova, docente di morale sociale presso la Facoltà Teologica del Triveneto. L’evento sarà esclusivamente online, in diretta su Facebook e Youtube, sulle pagine “Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani”.

Dalle ore 17.00, in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube della Società Umanitaria, il Trio Chagall ripercorrerà otto anni di carriera, con brani di Haydn e Schubert. Per la prima domenica di avvento, sulla pagina Facebook di Elvis Friends Fan Club Italia uno show dedicato ai brani di Natale e al Gospel: “Christmas Peace”. In diretta dall’Inghilterra Lee Alexander. Ci si potrà immergere nel clima natalizio con brani quali Santa Claus is Back in Town, White Christmas, Silent Night e molti altri.

Dalle 18.15 alle 19.45, si terrà un incontro sui benefici reali del rilassamento profondo: un percorso online creato con lo scopo di far stare meglio i partecipanti sul livello fisico, mentale ed emotivo. La tecnica proposta è una pratica della tradizione Tantra Yoga che, data la sua semplicità e piacevolezza, consente da subito di ottenere molti risultati. Si imparerà a rilassarsi in modo totale, si alleneranno la concentrazione mentale e la memoria e si imparrà anchecome usare lo stato profondo della coscienza per indirizzarlo verso obiettivi utili e finalità salutari. L’evento é organizzato da Abruzzo Mindfulness, DEVA e Italia Mindfulness éd é online sulla piattaforma Zoom. Il link Zoom sarà inviato al momento dell’iscrizione. Contributo per l’incontro Euro 18,00. Per prenotare il posto si invita a contattare la Dott.ssa Alessandra Isidoro al numero 3382323538 o all’indirizzo di posta elettronica aleisidoro@gmail.com oppure a visitare il sito https://www.centrodeva.it

Alle 19 lo scrittore Alessio Romano presenterà online sulla pagina Facebook de La confraternita “Bukowski”, graphic novel realizzata in collaborazione col fumettista Roger Angeles.Un viaggio tra testi e immagini per raccontare la vita dello scrittore statunitense nonché uno dei più grandi poeti del novecento

PROSSIMI EVENTI

E per finire un’anticipazione di quello che accadrà domani 30 novembre 2020. Alle 18 Moni Ovadia presenterà “Io sono del mio amato” , il nuovo libro di Annick Emdin; su https://www.facebook.com/illibraio/posts/10159043187856660. Contemporaneamente si terrà un incontro con Giovanni Soldini, per parlare di vela e di futuro. I link per accedere si troveranno su: https://www.leganavale.mi.it/index.php/conferenze