Campobasso e Termoli celebrano arte e infanzia il 29 ottobre con mostre e spettacoli: Pettinicchi, MACTE e “Stardust” al Palazzo GIL



REGIONE – Molisenews24.it ricorda che la giornata di oggi, mercoledì 29 ottobre, si apre nel segno dell’arte e della cultura, con due importanti esposizioni che raccontano il territorio e i suoi protagonisti. Fino al 16 novembre, il Palazzo GIL di Campobasso ospita la mostra “Antonio Pettinicchi. 1925–2025”, primo appuntamento del progetto dedicato al centenario della nascita del grande artista molisano, figura centrale del Novecento italiano. L’ingresso è gratuito e gli spazi espositivi sono aperti dal martedì alla domenica.

A Termoli, presso il MACTE, prosegue fino al 24 gennaio 2026 la mostra “Scollamenti: La collezione in circolo”, curata da Caterina Riva, che propone una rilettura dinamica delle opere della collezione permanente.

Alle 10.30, nell’Auditorium del Palazzo GIL, prende il via la rassegna “Ti racconto un libro per l’infanzia” con lo spettacolo “Stardust”, interpretato da Alessia Canducci e Federico Squassabia: un viaggio poetico tra parole e musica dedicato ai più piccoli, ma capace di incantare anche gli adulti.

MOSTRE

Fino al 16 novembre, negli spazi espositivi del Palazzo GIL a Campobasso, é visitabile la mostra “Antonio Pettinicchi. 1925–2025”, primo appuntamento del progetto dedicato ai 100 anni dalla nascita di Antonio Pettinicchi, figura cardine dell’arte molisana e italiana del Novecento, dal Martedì al Sabato h. 10/13 | h. 17/20 | Domenica h. 17/20. Ingresso gratuito.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

GLI ALTRI EVENTI DEL 29 OTTOBRE

Alle ore 10.30, nell’Auditorium del Palazzo GIL, a Campobasso. Alessia Canducci e Federico Squassabia inaugurano la rassegna “Ti racconto un libro per l’infanzia” con “Stardust

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

30 ottobre

Ad Agnone la premazione del concorso “Voci del Verrino”.

A Palazzo San Francesco ad Agnone,Wu Ming 1 dialoga sul libro “Gli uomini di pesce”.

31 ottobre

Halloween 2025: i principali appuntamenti in Regione.

Alle 17.30 al Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso concerto pianistico a quattro mani di Tutu Aydimoglu e Aldo Ragone.

Cantine DiVine a Guardiaregia (fino al 2).

Veglia di tutti i Santi a castagnata a Termoli.

1 novembre

Sant’Angelo Limosano in castagna.

Gianmarco Carroccia canta Battisti all’Auditorium d’Italia di Isernia.

2 novembre

Sapor d na vota a Spinete.

23 novembre

Sagra della polenta a Macchiagodena.

8 dicembre

Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.