A Campobasso sfida al miglior pizzaiolo, a Mirabello Sannitico c’è Mirabello in musica, Suoni & Sapori ad Agnone

Lunedì 3 giugno con due concorsi in primo piano. Il primo è quello del 1° Trofeo Internazionale di Pizza presso l’Hotel Rinascimento di Campobasso, il secondo è Mirabello in musica. Ad Agnone invece si svolgeranno le celebrazioni in onore di San Francesco Caracciolo, patrono dei cuochi nell’evento partito ieri e che si concludera’ domani dal titolo Suoni & Sapori. Degustazioni di prodotti tipici a cura dei cuochi d’Italia. Al via il Cammino sul Tratturo dei Re – Lucera Castel di Sangro un, percorso in varie tappe per seguire la costruzione di un documentario nei luoghi piu’ suggestivi del percorso. Per il teatro c’è la replica di “Tre iuôrn ‘é tiémpe” al Savoia in serata.

Di seguito il programma con i principali eventi del giorno ricordando che è possibile segnalare gli eventi dal Molise inviando una mail a info@molisenews24.it.

PROGRAMMA EVENTI IN MOLISE – 3 GIUGNO 2019

AGNONE

Suoni & Sapori – Palazzo dei Filippini – Palazzo San Francesco (17.30)

CAMPOBASSO

Marco Colazzo, mostra “a fiume su un’idea” – Galleria Gino Marotta (10)

1° Trofeo Internazionale di Pizza – Grand Hotel Rinascimento (12)

La Stewardship a supporto delle Aree Inter (14.30-18.30)

Tre iuôrn ‘é tiémpe (replica) – Teatro Savoia (20.30)

MIRABELLO SANNITICO

12° Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Mirabello in Musica” – Associazione Musicale “Doppio Diesis”

TERMOLI

Corso Bartender level 1 – Victör Mixology Bar (15-18)

TRATTURO LUCERA-CASTEL DI SANGRO