Tra gli eventi in Molise del 3 maggio 2020: intrattenimento musicale con Il Grido, lezioni online di ballo su due pagine facebook

REGIONE – Domenica 3 maggio la nostra rassegna sugli eventi su Molisenews24 si proietta a quelli futuri visto che l’emergenza Coronavirus e le stringenti norme che vietano le manifestazioni hanno portato all’annullamento di quelli programmati in questi giorni. Suggeriamo una serie di appuntamenti online dalle pagine facebook e social in generale.

Sulla pagina Termoliwild (@termoli.wlid) torna alle 15.30 l’appuntamento con le lezioni disegno acquerello a cura di Nico. Chiunque voglia unirsi in questo viaggio nell’arte del disegno può partecipare da casa sintonizzandosi. Tutti i disegni potranno essere pubblicati nei commenti, a fine lezione, Nico regalerà la sua opera a chi si prenota per primo dopo il suo annuncio. Proseguono i video con i tutorial per allenarsi a corpo libero a cura della Dr.ssa Grazia Lecce. Alle 16.30 racconti per bambini quindi la diretta di “C’era una volta Termoli”. Quindi un reportage sulla Festa di San Basso e in serata Antonio Mustillo show.

La pagina facebook Io ballo da casa Italia (@ioballodacasa) prosegue con le sue lezioni gratuite online. Protagonisti della giornata dalle 17 Alessia Cornacchia con lady style quindi Agnese Di Biasi con syncro latin e Francesco e Marianna con salsa cubana pasos libre. Ricca giornata dedicata alle danze anche dal Kima International Marche Festival (@kimafestival) con lezioni dalle 11 fino alle 21 tra salsa, bachata e kizomba. Alcuni nomi: Stefano & Eleonora, Manuel Mazzotti e in primo piano quella delle 16 special class con Johnny Vazquez.



Alle 21 live streaming di Officina dei Giornalisti torna il gruppo Il Grido mentre sulla pagina (@antonio.biallo.568) musica live in diretta dalle ore 18.