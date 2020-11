Su Facebook la riproduzione digitale della Cappella Sistina; in occasione della Luna piena, si medita e si parla di oli essenziali

REGIONE – Lunedì 30 novembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali nella rubrica di Molisenews24.it. Parleremo degli appuntamenti principali del giorno. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.

EVENTI ONLINE

Alle 18 Moni Ovadia presenterà “Io sono del mio amato”, il nuovo libro di Annick Emdin; su https://www.facebook.com/illibraio/posts/10159043187856660. Contemporaneamente si terrà un incontro con Giovanni Soldini, per parlare di vela e di futuro. I link per accedere si troveranno su: https://www.leganavale.mi.it/index.php/conferenze/.

Serena Dandini, dialogando conl’autrice,la giornalista Camilla Ghedini, illustrerà online “La vasca del Führer” (Einaudi editore) con Luciana Littizzetto, storia di Lee Miller, modella, fotografa, reporter di guerra, viaggiatrice appassionata, una donna libera ed emancipata in un tempo in cui esserlo era pressoché impossibile. Appuntamento alle ore 18.30 su https://www.facebook.com/events/401180631022600/.

É il giorno della Luna piena del mese di novembre e, dalle 20.30 alle 21.45, la lezione online di yoga dinamico sarà aperta a tutti coloro che desiderano partecipare. La lezione sarà dedicata a questo particolare evento mensile. Di seguito trovate il link per partecipare:https://us02web.zoom.us/j/83799918760.

In occasione del giorno dell’eclissi di Luna Piena in Gemelli, alle 21 inizierà un viaggio sensoriale alla scoperta degli oli essenziali e delle loro proprietà. Molto spesso li per profumare casa, ma conosciamo davvero tutte le possibilità di utilizzo di questi oli? Si comincierà parlando del Tea Tree oil. Il percorso è gratuito, basterà scrivere sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/events/206266714323981/) e si riceverà il link per accedere all’incontro, che sarà su zoom.

Sempre alle 21, grazie a una fedelissima riproduzione digitale della Cappella Sistina navigabile in 3D messa a disposizione dai Musei Vaticani, si potrà entrare all’interno del luogo piú sacro e significativo in Vaticano: la Cappella Sistima, sinonimo di Arte ma anche dell’elezione dei Pontefici durante il Conclave. Si potranno sccoprire i risultati degli ultimi restauri e degli ultimi studi, oltre ad una lettura ravvicinata dei capolavori ultilizzando foto ad altissima risoluzione e dettagli poco visibili ad occhio nudo. Si parlerà di Michelangelo, ma anche dei Quattrocentisti: Botticelli, Perugino, Ghirlandaio e anche Cosimo Rosselli, Biagio d’Antonio, Luca Signorelli. Su Zoom (chiedenso il link di accesso su https://www.facebook.com/events/182077583553910/) e in Diretta sul Gruppo Facebook: https://www.facebook.com/groups/thegrandtourvirtualexperiences.