Mostre, incontri e premiazioni animano il Molise il 30 ottobre: da Campobasso ad Agnone, arte, letteratura e cultura protagoniste
REGIONE – Arte, letteratura e cultura animano il Molise oggi, giovedì 30 ottobre 2025. Molisenews24 ricorda che a Campobasso, prosegue fino al 16 novembre la mostra “Antonio Pettinicchi. 1925–2025” presso il Palazzo GIL, omaggio ai cento anni dalla nascita del maestro molisano. A Termoli, il MACTE ospita “Scollamenti: La collezione in circolo”, visitabile fino al 24 gennaio 2026.
Ad Agnone, spazio alla parola: si tiene la premiazione del concorso “Voci del Verrino”, mentre a Palazzo San Francesco Wu Ming 1 incontra il pubblico per dialogare sul suo libro Gli uomini di pesce.
MOSTRE
Fino al 16 novembre, negli spazi espositivi del Palazzo GIL a Campobasso, é visitabile la mostra “Antonio Pettinicchi. 1925–2025”, primo appuntamento del progetto dedicato ai 100 anni dalla nascita di Antonio Pettinicchi, figura cardine dell’arte molisana e italiana del Novecento, dal Martedì al Sabato h. 10/13 | h. 17/20 | Domenica h. 17/20. Ingresso gratuito.
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.
GLI ALTRI EVENTI DEL 30 OTTOBRE
Ad Agnone la premazione del concorso “Voci del Verrino”.
A Palazzo San Francesco ad Agnone, Wu Ming 1 dialoga sul libro “Gli uomini di pesce”.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
31 ottobre
Halloween 2025: i principali appuntamenti in Regione.
Alle 17.30 al Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso concerto pianistico a quattro mani di Tutu Aydimoglu e Aldo Ragone.
Cantine DiVine a Guardiaregia (fino al 2).
Veglia di tutti i Santi a castagnata a Termoli.
Alle ore 20.30 al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena Novecento di Alessandro Baricco.
1 novembre
Sant’Angelo Limosano in castagna.
Gianmarco Carroccia canta Battisti all’Auditorium d’Italia di Isernia.
Alle ore 19 al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena “Novecento” di Alessandro Baricco.
2 novembre
Sapor d na vota a Spinete.
23 novembre
Sagra della polenta a Macchiagodena.
8 dicembre
Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.