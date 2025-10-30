Eventi in Molise di oggi 30 ottobre 2025: tra arte, letteratura e cultura

Da
Marina Denegri
-

concorso fotografico voci del verrino

Mostre, incontri e premiazioni animano il Molise il 30 ottobre: da Campobasso ad Agnone, arte, letteratura e cultura protagoniste

REGIONE –  Arte, letteratura e cultura animano il Molise oggi, giovedì 30 ottobre 2025. Molisenews24 ricorda che a Campobasso, prosegue fino al 16 novembre la mostra “Antonio Pettinicchi. 1925–2025” presso il Palazzo GIL, omaggio ai cento anni dalla nascita del maestro molisano. A Termoli, il MACTE ospita “Scollamenti: La collezione in circolo”, visitabile fino al 24 gennaio 2026.

Ad Agnone, spazio alla parola: si tiene la premiazione del concorso “Voci del Verrino”, mentre a Palazzo San Francesco Wu Ming 1 incontra il pubblico per dialogare sul suo libro Gli uomini di pesce.

MOSTRE

Fino al 16 novembre, negli spazi espositivi del Palazzo GIL a Campobasso, é visitabile la mostra “Antonio Pettinicchi. 1925–2025”, primo appuntamento del progetto dedicato ai 100 anni dalla nascita di Antonio Pettinicchi, figura cardine dell’arte molisana e italiana del Novecento, dal Martedì al Sabato h. 10/13 | h. 17/20 | Domenica h. 17/20. Ingresso gratuito.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

GLI ALTRI EVENTI DEL 30 OTTOBRE

Ad Agnone la premazione del concorso “Voci del Verrino”.

A Palazzo San Francesco ad Agnone, Wu Ming 1 dialoga sul libro “Gli uomini di pesce”.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

31 ottobre

Halloween 2025: i principali appuntamenti in Regione.

Alle 17.30 al Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso concerto pianistico a quattro mani di Tutu Aydimoglu e Aldo Ragone.

Cantine DiVine a Guardiaregia (fino al 2).

Veglia di tutti i Santi a castagnata a Termoli.

Alle ore 20.30 al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena Novecento di Alessandro Baricco.

1 novembre 

Sant’Angelo Limosano in castagna.

Gianmarco Carroccia canta Battisti all’Auditorium d’Italia di Isernia.

Alle ore 19 al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena “Novecento” di Alessandro Baricco.

2 novembre

Sapor d na vota a Spinete.

23 novembre

Sagra della polenta a Macchiagodena.

8 dicembre

Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DELL'AUTORE