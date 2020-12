I festeggiamenti per l’arrivo del 2021 da ogni parte d’Italia e del mondo da poter seguire comodamente da casa in tranquillità e sicurezza

REGIONE – Giovedì 31 dicembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Oggi parleremo degli appuntamenti principali del Capodanno, che quest’anno sarà diverso quello, nel rispetto delle misure restrittive adottate dalle Autorità Governative per evitare che le festività siano occasione di nuovi focolai di Coronavirus. Niente feste o concerti in piazza, locali chiusi e coprifuoco fino alle 7 del mattino dopo. Tanti spettacoli in streaming da ogni parte del mondo saranno, però, pronti a traghettarci nel 2021 stando direttamente sul divano, in tranquillità e sicurezza.

EVENTI DI CAPODANNO ONLINE

Il Capodanno 2021 di Firenze, che si svolgerà all’interno di Palazzo Vecchio si intitola “Futura”, riprenendo il nome dalla celebre canone di Lucio Dalla: Maurizio Lombardi ci porterà allo scoperta delle bellezze del Palazzo mentre Daniele Silvestri, Ghemon ed Erica Mou daranno vita alla colonna sonora. Appuntamento sul canale YouTube del Comune di Firenze a partire dalle 19:00.

Dalle 21 comici, musicisti, cantanti, performers, danzatori, rappers, trappers daranno vita a oltre quattro ore di intrattenimento sui canali social del Comune di Genova. A presentare la serata sarà Serena Garitta. Si farà anche un vero e proprio viaggio tra i luoghi simbolo della città: dalla Lanterna al Porto Antico, passando per il Teatro Carlo Felice, il borgo marinaro di Boccadasse e molti altri ancora.

Paolo Belli, Modena City Ramblers e i Nomadi sono tra i 60 artisti protagonisti del Capodanno di Modena, che potrà essere seguito dalle 21.30 in diretta streaming sul sito del Comune di Modena e di Studio’s.

Grandi nomi della musica italiana si esibiranno in varie location sparse per il centro di Roma. Ci saranno Elodie, in scena dai Musei Capitolini, il rapper Gemitaiz dalla Ara Pacis e Carl Brave da Rhinoceros. Il concerto terminerà con l’esibizione in diretta dal Circo Massimo di Gianna Nannini a partire dalla mezzanotte. Per assistere all’evento ci si potrà collegare alla sezione dedicata sul sito del comune di Roma a partire dalle ore 22.

Patrizio Roversi e Verdiana Benatti condurranno invece uno spettacolo dal titolo “Una nuova partenza” in diretta streaming dalle 22 sulle pagine Facebook Città di Mantova e del Comune di Mantova.

Bologna proporrà invece cinque ore di musica in diretta dal Binario Centrale dell’ex scalo ferroviario Ravone. In consolle alcuni artisti della scena elettronica locale: Calma, Lizard, Marco Unzip, Vicky, Fili Balou e Umberto. L’evento sarà visibile dalle 22 in diretta streaming su Twitch al link https://www.twitch.tv/robotfestival.

Sempre dalle 22 sulla pagina Facebook del Teatro Comunale di Carpi verrà trasmesso uno spettacolo unico nel suo genere, Broadway Celebration, cheripercorrerà le pagine più belle dei musical più famosi.

Enrico Ruggeri, Cristiano Militello, Ubaldo Pantani e Lucca Erriquenz saranno i protagonisti dello spettacolo di San Silvestro a Pisa intitolato “… a riveder le stelle”.: dalle 22.30 sui canali YouTube e Facebook del Comune di Pisa.

Alle 23.30 sulle pagine social del Comune di Treviso concerto in streaming di ArTime Quartet, un quartetto d’archi tutto al femminile.

Niente concerto invece a Milano, che propone una serata alternativa d’arte e musica di grande suggestione, in cui i “pensieri illuminati” di tutti potranno essere protagonisti grazie a un progetto artistico multimediale aperto ai cittadini; su www.live-now.com, www.repubblica.it, www.yesmilano.it e sky.video.it/arte.

Diamo uno sguardo a quanto succede all’estero. A Sydney l’inizio del nuovo anno si festeggerà, come di consueto, con i fuochi d’artificio al porto alle 14 ore italiane, che i potranno arrivare sulla live cam del Sydney Harbour.

Uno degli eventi di fine anno più suggestivi è il Capodanno a Time Square, dove, dopo una serie di performances, allo scoccare della mezzanotte, centinaia di bigliettini sono soliti scendere sulla piazza creando un effetto unico: si potrà seguire in diretta a partire dalle 18 sulla pagina ufficiale.

Non possiamo mancare di segnalare tre concerti di spessore. Per gli amanti del rock alle18 avrà inizio il concerto rock dei Kiss su www.KISS2020Goodbye.com. Per assistere al concerto in streaming basta acquistare uno dei biglietti online al costo di 39 dollari (circa 33 euro). Alle 20 in Belgio torna Tomorrowland, il più grande festival EDM – Eletronic Dance Music, che quest’anno vedrà la presenza anche di David Guetta: per vedere l’evento, sarà necessario acquistare i biglietti che sono in vendita sul sito ufficiale. Infine, alle 4:15 del mattino ore italiane prenderà il via il concerto in streaming di Justin Bieber: il biglietto virtuale, del costo di 25,98€, è acquistabile online sul sito ufficiale dell’evento.