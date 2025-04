A Campobasso l’incontro con lo scrittore irlandese Colm Tóibín e Paolo Di Paolo e il convegno sulla gestione del servizio idrico

Venerdì 4 aprile ci attende una nuova giornata di eventi in Molise.

MOSTRE

Fino a domenica 6 aprile nella Caserma ‘Generale Pepe’, in via Verdone 1 a Campobasso, sarà visitabile gratuitamente la mostra dal titolo ‘1914: Qualcosa di nuovo sul fronte occidentale’.

Fino al 3 maggio 2025, il MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta l’anteprima italiana del progetto Il falco di Karachi di Elisa Caldana.

Presso la sede dell’Archivio, fino al 31 maggio 2025, si terrà la mostra “Le Mille di Isernia: una rivolta di promesse e merletti”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 4 APRILE

Presso l’auditorium della Fondazione Molise Cultura in via Milano a Campobasso, il convegno dal titolo “La gestione del servizio idrico integrato nel Sud Italia – Strategie e modelli di sviluppo per il superamento del Water service divide”.

Alle ore 18.30, l’Auditorium del Palazzo Gil a Campobasso ospiterà il celebre scrittore irlandese Colm Tóibín e l’acclamato autore italiano Paolo Di Paolo.

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

5 aprile

Presso l’Auditorium di via Elba a Termoli, alle ore 18, concerto Le armonie delle stagioni: Vivaldi e Piazzolla della XXI edizione di Termoli Musica 25, con l’Orchestra ICO “Suoni del Sud”, Ettore Pellegrino (Maestro concertatore e solista) e Fabio Furia (bandoneon).

Alle 20 all’Auditorium d’Italia di Isernia Francesco Cicchella porterà in scena “Tante belle cose”.

9 aprile

In occasione delle celebrazioni del 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, alle ore 18.30, giornata che precede la ricorrenza, al Teatro Savoia di Campobasso si esibirà in concerto il Conservatorio “Lorenzo Perosi”.

7 giugno

All’Arena del Mare 42°15° di Termoli concerto di Alessandra Amoroso.

20 luglio

Nino D’Angelo in concerto a Campobasso.