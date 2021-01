Francesco Bianconi e Sarai presentano online i loro ultimi lavori; concerti dal Teatro alla Scala e dall’Accademia Filarmonica di Verona

REGIONE – Lunedì 4 gennaio 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’ampia e aggiornata anteprima sui quelli dei prossimi giorni. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.

EVENTI ONLINE

Alle 14 si terrà il webinar “Alla scoperta del mondo delle api e dei prodotti dell’alveare”. Un evento organizzato dal Gruppo Api&Benessere di WBA onlus in collaborazione con il Comune di Tonezza (VI). Si parlerà del mondo delle api e del ruolo dei prodotti dell’alveare per il mantenimento del nostro benessere oltre che delle potenzialità dell’apiario olistico. Per partcipae: https://apiebenessere.wordpress.com/webinar-4-gennaio-2021/

Alle 18 sulla pagina Facebook dell’Auditorium del Parco della Musica arriverà Francesco Bianconi, il frontman dei Baustelle, per preentare alcune canzoni tratte del nuovo disco “Forever” ed alcuni brani scritti da lui o da altri artisti alternandoli a momenti di narrazione. Ale 18.30 sulla pagina Facebook di Mauro Rotelli si cercherà di far chiarezza sull’ecobonus del 110% con il contributo di esperti del settore.

Alle ore 18:30, l’Archeoclub Massa Lubrense presenterà “Lucciole e Zanzare”, una raccolta di poesie scritta a quattro mani dagli autori massesi Aldo Terminiello e Mario De Rosa.

Dalle ore 19 alle ore 19.30 spazio a Sarai, una giovanissima artista che vanta già anni di esperienza come leader dei Four Vibes e un’apparizione televisiva nelle selezioni di Amici 2020-2021. In uscita con il suo primo singolo, sarà in diretta dalla pagina Facebook dello studio Synthesìa di Roma, per presentare questo singolo e altri brani.

Alle ore 20 il baritono Markus Werba e il pianista Michele Gamba eseguono Liederkeris op. 39 e Dichterliebe op. 48 in diretta streaming sui canali del Teatro.

Alle 20.30 Concerto per il 250° anniversario della nomina di W. A. Mozart a Maestro di Cappella dell’Accademia Filarmonica di Verona (5 gennaio 1771) sulla pagina Facebook di quest’ultima.

Alle ore 22 sulla pagina Facebook dell’Auditorium del Parco della Musica di Roma arriverà Eugenio Bennato con il suo progetto “W chi non conta niente”, un viaggio in musica in cui le vite e le storie narrate si fondono in un racconto corale che inneggia all’arte che si ribella, all’arte controcorrente, quella che nasce da una scintilla inconscia e va ad evidenziare la capacità degli ultimi di farsi sentire.