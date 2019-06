Si gioca la finale playoff gara3 tra Ennebicì Basket Campobasso e Venafro, epilogo della stagione al Palavazzieri

Martedì 4 giugno all’insegna dello sport. Questa sera infatti al Palavazzieri di Campobasso va in scena la gara3 della finale valida per il Campionato di Promozione Regione Molise tra la squadra locale dell’Ennebicì e il Venafro. Prosegue la rassegna Suoni & Sapori ad Agnone così come il 12° Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Mirabello in Musica”. A Termoli giornata di iscrizione ai corsi di tennis mentre alla Bontempo Profumi spazio alla bellezza con il Make-up più trattamenteo viso.

Di seguito il programma con i principali eventi del giorno ricordando che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it.

PROGRAMMA EVENTI IN MOLISE – 4 GIUGNO 2019

AGNONE

Suoni & Sapori – Palazzo dei Filippini – Palazzo San Francesco (17.30)

CAMPOBASSO

Marco Colazzo, mostra “a fiume su un’idea” – Galleria Gino Marotta (10)

1° Trofeo Internazionale di Pizza – Grand Hotel Rinascimento (12)

Incontro presentazione Associazione Centro Storico Campobasso – Terrazze Miranda in Piazza Pepe (18)

Ennebicì basket Campobasso vs Venafro gara3 – Palavazzieri (20.30)

MIRABELLO SANNITICO

12° Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Mirabello in Musica” – Associazione Musicale “Doppio Diesis”

TERMOLI

Beauty Chanel – Make-up più trattamenteo viso – Bontempo Profumi (9.30-19.30)

Iscrizione corsi di Tennis – Scuola Tennis Termoli (dalle 11)

TRATTURO LUCERA-CASTEL DI SANGRO