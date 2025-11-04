Il 4 novembre mostre ed eventi culturali in Molise: da Campobasso a Termoli, tra arte contemporanea e fotografia sociale
REGIONE – La giornata di martedì 4 novembre 2025 in Molise si apre all’insegna dell’arte e dell’impegno civile. Molisenews24.it ricorda che a Campobasso, il Circolo Sannitico ospita fino al 9 novembre “Le strade dell’Apartheid”, intensa esposizione fotografica di Luca Greco che attraversa Sahara Occidentale, Palestina e Irlanda del Nord. Sempre nel capoluogo, il Palazzo GIL celebra il centenario di Antonio Pettinicchi con una mostra dedicata alla sua opera, visitabile fino al 16 novembre. A Termoli, il MACTE propone “Scollamenti: La collezione in circolo”, progetto curatoriale firmato da Caterina Riva, aperto al pubblico fino al 24 gennaio 2026.
MOSTRE
Fino al 9 novembre al Circolo Sannitico di Campobasso Luca Greco espone “Le strade dell’Apartheid”, viaggio visivo tra Sahara Occidentale, Palestina e Irlanda del Nord. Ingresso libero.
Fino al 16 novembre, negli spazi espositivi del Palazzo GIL a Campobasso, é visitabile la mostra “Antonio Pettinicchi. 1925–2025”, primo appuntamento del progetto dedicato ai 100 anni dalla nascita di Antonio Pettinicchi, figura cardine dell’arte molisana e italiana del Novecento, dal Martedì al Sabato h. 10/13 | h. 17/20 | Domenica h. 17/20. Ingresso gratuito.
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
7 novembre
Il Teatro Italo Argentino di Agnone inaugura la stagione con Mistero Buffo.
8 novembre
Sapori d’autunno nel borgo di San Giuliano del Sannio.
9 novembre
Escursione alla Riserva Naturale di pesche. per informazioni e prenotazioni contattare i numeri. 3287639268, 3201818141 e 3334226979.
15 novembre
San Martino nelle Vecchie Cantine a Civitanova del Sannio.
Maurizio Santilli porta all’Ex-Gil di Campobasso lo spettacolo “Da Copacabana a Capodichino”.
16 novembre
Castagnata e vino novello a Santa Croce di Magliano.
22 novembre
Cantine Campopetresi a Campodipietra.
23 novembre
Campobazar, mercatino dell’usato a Campobasso.
Sagra della polenta a Macchiagodena.
7 dicembre
Panunto a Roccavivara.
8 dicembre
Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.