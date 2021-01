Online le musiche del Premio Oscar Nicola Piovani, l’omaggio a Mozart e gli eventi per aspettare la Befana in chiave digitale

REGIONE – Martedì 5 gennaio 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it.

EVENTI ONLINE

Camminare nel bosco, incontrare il lupo, trovarsi faccia faccia con l’uscita dal mondo dell’infanzia. Imparare a confrontarsi con la paura della crescita, con il tema della morte e con l’Ombra che è dentro ognuno di noi. Dal mito di Giona e la balena, anche nella fiaba di Cappuccetto Rosso, il protagonista si trova nella pancia dell’oscurità e deve uscirne per accedere ad un nuovo livello di coscienza. Nel seminario, alle ore 18, sul canale Youtube dello Studio Psicologico Melandri, attraverso la lente della psicologia analitica junghiana, si affronterà il processo di individuazione e l’importanza della fiaba nei giorni nostri. Recuperare la magia della Fiaba e il simbolismo che c’è dietro è un passo avanti fondamentale per la crescita di sé. Per partecipare. iscriversi al canale Youtube https://youtube.com/channel/UChDogc6yPi2vXZDEW7GFqRQ e scrivere un messaggio privato con la propria mail.

Alle 21 sulla pagina Facebook dell’Auditorium del Parco della musica appuntamento con il racconto musicale di Nicola Piovani, celebre pianista e compositore, premio Oscar per la colonna sonora del film La Vita è Bella di Roberto Benigni. Nella proposta, pensata per l’Auditorium, partendo dal format di grande successo La musica è pericolosa, Piovani presenterà il nuovo spettacolo Lo streaming è pericoloso, due concerti con parole e suoni con i quali ripercorrerà alcune tappe della sua vita artistica raccontandola attraverso storie fondative della cultura contemporanea. Lo spettacolo sarà dedicato alla mitologia: storie belle, come quella di Partenope, delle Sirene, di Orfeo, raccontate attraverso personaggi classici che rivivono poi nelle note.

Alle 20.30 un concerto ospitato nella cornice della Sala Maffeiana per il 250° anniversario della nomina di Wolfgang Amadeus Mozart a proprio Maestro di Cappella, avvenuta il 5 gennaio 1771. Protagonista della serata sarà il fortepianista Costantino Mastroprimiano, che presenterà musiche di Mozart, Pietro Alessandro Guglielmi e Franz Joseph Haydn.erranno condivisi sui canali streamingcdi Fondazione Cariverona e

Sui social del Teatro Carlo Felice di Genova si potrà assistere alla replica del Concerto di Capodanno. In programma brani di Johann Strauss jr, Franz Lehar, Franz Von Suppé.

Si aspetterà poi la Calza della Befana con gli amici di Milano in Festa: una discoteca digitale per aspettare l’arrivo della simpatica vecchina. Per partecipare all’evento scrivere un messaggio su Whatsapp al numero 3402435088. Sempre alle 21 grazie allo streaming sui canali social del Comune di Fano, Visit Fano, Orchestra Sinfonica Rossini, Teatro della Fortuna, Via del Canto e in onda su Fano Tv e Fanoinforma, la Befana entrerà nelle case dei e terrà compagnia a bambini e famiglie per una serata divertente.

PROSSIMI EVENTI

E per finire, come di consueto, un anticipazione di cosa accadrà domani, mercoledì 6 gennaio.Sarà il giorno dell’Epifania e, quindi, saranno tanti gli appuntamenti con le Messe social. Ma sarà anche l’ultimo giorno delle festività natalizie, con tutti gli eventi a tema.



A mezzogiorno, alll’indirizzo www.gemelliart.it/concerto/ si potranno ascoltare brani di Rossini, Piazzolla e della stessa Pegoraro. Un’iniziativa per offrire, seppur a distanza, un momento di condivisione ai pazienti della Radioterapia del Policlinico Gemelli di Roma e ai loro familiari.