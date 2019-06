A San Giuliano del Sannio si parla di prevenzione e nuovi approcci terapeutici per la cura dei tumori, aperidisco a Campobasso

Mercoledì 5 giugno con due convegni in primo piano. All’Università del Molise XXI European Congress of Lepidopterology mentre a San Giuliano del Sannio si parla di prevenzione, corretti stili di vita e nuovi approcci terapeutici per la cura dei tumori. Diversi gli specialisti che prenderanno parte a questo incontro informativo dove tra i vari temi anche quello degli importanti passi in avanti nella ricerca sul tumore ai polmoni. Dal tardo pomeriggio a Campobasso si accende la movida a partire dai locali che propongono aperitivi fino al Mama’s con il suo mercoledi’ universitario e Gin Tonic Party per ballare fino a notte fonda.

Di seguito il programma con i principali eventi del giorno ricordando che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it.

PROGRAMMA EVENTI IN MOLISE – 5 GIUGNO 2019

CAMPOBASSO

Marco Colazzo, mostra “a fiume su un’idea” – Galleria Gino Marotta (10)

XXI European Congress of Lepidopterology – Unimol (14)

L’aperitiva del Bahia Café (18.30)

Apertivo American Style – Libertine (19)

Do u feel the summer – Liceo Scientifico Mario Pagano (20.30)

Gin Tonic Party, mercoledì universitario – Mama’s Food & Café (22.30)

MIRABELLO SANNITICO

12° Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Mirabello in Musica” – Associazione Musicale “Doppio Diesis”

SAN GIULIANO DEL SANNIO

Prevenzione, corrette stili di vita e nuovi approcci terapeutici per la cura dei timori – Fondazioni di Ricerca e Cura “Giovanni Paolo II” (18)

TERMOLI

Beauty Chanel – Make-up più trattamenteo viso – Bontempo Profumi (9.30-19.30)

Yoga & Thai – Piazza Kennedy (19)

TRATTURO LUCERA-CASTEL DI SANGRO