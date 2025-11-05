Eventi in Molise di oggi 5 novembre 2025: mostre in primo piano

Il 5 novembre mostre a Campobasso e Termoli ma già si comincia a pensare a cosa fare nel prossimo fine settimana

REGIONE – La giornata di mercoledì 5 novembre 2025 in Molise si apre all’insegna dell’arte e dell’impegno civile. Molisenews24.it ricorda che a Campobasso, il Circolo Sannitico ospita fino al 9 novembre “Le strade dell’Apartheid”, intensa esposizione fotografica di Luca Greco che attraversa Sahara Occidentale, Palestina e Irlanda del Nord. Sempre nel capoluogo, il Palazzo GIL celebra il centenario di Antonio Pettinicchi con una mostra dedicata alla sua opera, visitabile fino al 16 novembre. A Termoli, il MACTE propone “Scollamenti: La collezione in circolo”, progetto curatoriale firmato da Caterina Riva, aperto al pubblico fino al 24 gennaio 2026.

MOSTRE

Fino al 9 novembre al Circolo Sannitico di Campobasso Luca Greco espone “Le strade dell’Apartheid”, viaggio visivo tra Sahara Occidentale, Palestina e Irlanda del Nord. Ingresso libero.

Fino al 16 novembre, negli spazi espositivi del Palazzo GIL a Campobasso, é visitabile la mostra “Antonio Pettinicchi. 1925–2025”, primo appuntamento del progetto dedicato ai 100 anni dalla nascita di Antonio Pettinicchi, figura cardine dell’arte molisana e italiana del Novecento, dal Martedì al Sabato h. 10/13 | h. 17/20 | Domenica h. 17/20. Ingresso gratuito.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

7 novembre

Il Teatro Italo Argentino di Agnone inaugura la stagione con Mistero Buffo.

8 novembre

La Città del Disco a Campobasso.

Sapori d’autunno nel borgo di San Giuliano del Sannio.

Degustazione di vini dalle 18 nel centro storico di Montaquila.

9 novembre

Escursione alla Riserva Naturale di pesche. per informazioni e prenotazioni contattare i numeri. 3287639268, 3201818141 e 3334226979.

La Città del Disco a Campobasso

15 novembre

San Martino nelle Vecchie Cantine a Civitanova del Sannio.

Maurizio Santilli porta all’Ex-Gil di Campobasso lo spettacolo “Da Copacabana a Capodichino”.

16 novembre

Castagnata e vino novello a Santa Croce di Magliano.

22 novembre

Cantine Campopetresi a Campodipietra.

23 novembre

Campobazar, mercatino dell’usato a Campobasso.

Sagra della polenta a Macchiagodena.

7 dicembre

Panunto a Roccavivara.

8 dicembre

Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.

