La Città del Disco 2025 a Campobasso: vinili, gadget e musica live

Sabato 8 e domenica 9 novembre 2025 torna a Campobasso La Città del Disco: oltre 60.000 vinili rari, CD, DVD, gadget, fumetti e DJ set

CAMPOBASSO – Appassionati di musica, collezionisti e curiosi: segnate le date! Sabato 8 e domenica 9 novembre 2025, la Fondazione Molise Cultura (Ex Gil) di Campobasso ospiterà la 5ª edizione de “La Città del Disco”, uno degli appuntamenti più attesi per chi ama il vinile, il collezionismo e l’universo musicale in tutte le sue forme.

L’ingresso sarà da Via Gorizia, e ad accogliere i visitatori ci sarà un vero e proprio paradiso per gli amanti della musica:

Oltre 60.000 vinili rari e da collezione

Una vastissima selezione di CD, DVD e musicassette

Spazio dedicato al collezionismo musicale, con gadget, libri, fumetti, spille, locandine, video concerti e molto altro

Ma “La Città del Disco” non è solo mercato: è anche esperienza, incontro e divertimento. Durante le due giornate, il pubblico potrà godersi:

DJ set, con selezioni musicali per tutti i gusti

Drink, food e street food corner

Un’atmosfera vibrante e coinvolgente, pensata per tutte le generazioni

Gli orari di apertura saranno:

Sabato dalle 15:00 alle 22:00

Domenica dalle 10:00 alle 20:30

L’evento è organizzato da Puglia Eventi, che invita tutti a restare aggiornati sulle novità e a vivere un weekend all’insegna della musica, della cultura e della passione.

Per informazioni: 368 3598007