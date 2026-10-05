Prosegue all’Università del Molise il Festival del diritto e delle scienze politiche dedicato al tema del potere costituente

REGIONE – La giornata del 5 ottobre propone appuntamenti dedicati alla cultura, alla formazione e al confronto sui temi di attualità. Molisenews24.it ricorda che tra gli eventi in programma spicca la seconda edizione del Festival del diritto e delle scienze politiche, che prosegue all’Università degli Studi del Molise con incontri e dibattiti dedicati al tema del potere costituente e alle sfide della contemporaneità.

GLI EVENTI DEL 5 OTTOBRE

Eventi culturali

Festival del diritto e delle scienze politiche (II edizione – “Il potere costituente”):

Proseguono nell’ambito dell’Università degli Studi del Molise (UniMol) le attività e gli incontri legati alla seconda edizione del festival dedicato ai temi costituzionali e politici.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

Mostre d’arte

Mostra Fotografica “AGROSFERA” ad Isernia: Un percorso visivo che celebra la tradizione e l’innovazione degli operatori della filiera agroalimentare italiana. Presso Living, in Via Molise snc; fino al 18 ottobre (da giovedì a sabato)

Alessandro Roma: La Pelle del Paesaggio (Termoli): Dal 10 ottobre 2026 presso la Fondazione MACTE (Museo di Arte Contemporanea di Termoli).

Elisa Giardina Papa: Blu a occhiu nuru (Termoli): Dal 23 ottobre 2026 al 30 gennaio 2027 sempre al MACTE. L’artista (vincitrice del Premio Mostra) porta un’esposizione personale dedicata alla storia dell’isola scomparsa nel Mediterraneo.

10 ottobre

A Castel del Giudice la 9ª Festa della Mela, due giorni tra prodotti biologici, street food, artisti di strada, visite guidate e valorizzazione del territorio

11 ottobre

Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le Giornate FAI d’Autunno. In Molise protagonista Palazzo Magno a Campobasso

23 ottobre

Cantine Di…Vine a Guardiaregia (fino al 25)