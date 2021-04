L’alpinista Marco Confortola racconta la sua storia d’amore che si rinnova ogni giorno; si parla anche di bollicine italiane e francesi

REGIONE – Martedì 6 aprile 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni. Il Molise é in zona arancione: ancora chiusi musei e spazi culturali, e sospesi gli eventi programmati in presenza, ci sono però tanti appuntamenti a cui accedere direttamente da casa con un semplice click e in totale sicurezza. Abbiamo selezionato per voi sei eventi online.

EVENTI ONLINE

Prende il via la prima edizione di Periodicamente – Festival digitale delle riviste, un festival che avrà luogo in modalità telematica, tutto a cura della Rete REDOP, la Rete Documentaria della Provincia di Pistoia e realizzato con il contributo del Ministero della Cultura. Sedici sono le biblioteche coinvolte come organizzatrici, sette gli incontri che avranno luogo tutti i martedì e i venerdì alle ore 17 sul sito periodicamente.comune.pistoia.it. L’incontro di oggi si intitola “Le riviste e le idee. L’età dell’oro delle riviste letterarie italiane”.

Alle ore 17.00 la prima tappa del percorso di avvicinamento al 25 aprile e il debutto del progetto “Educazione alla Memoria”. Nel corso dell’incontro online interverranno Matteo Petracci “Per una mappatura dell’Antifascismo e della Resistenza a Recanati” e Antonio Brusa “Spunti per una didattica partecipata e innovativa sulle fonti”.

Claudio Vercelli presenta il suo libro Neofascismo in grigio in diretta streaming sulla pagina Facebook di Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Il neofascismo ritorna, in Italia e in Europa. In forme ingannevoli, mutevoli, capace di adattarsi al pari di un camaleonte. Da un classico nero a un inquietante grigio.

Alle 18.30 sulla pagina Facebook di Libraccio Marco Confortola illustra Le lezioni della montagna. e la montagna hanno una storia d’amore che si rinnova ogni giorno. Lui, uno degli alpinisti più forti al mondo, tra le vette trova ispirazione, motivazioni, significati nascosti. Ma soprattutto lezioni importantissime, perché la montagna sa essere una straordinaria maestra di vita.

Appuntamento con Vincenzo Donatiello, docente del Master in Giornalismo Enogastronomico (in collaborazione con l’Università IUL), alle 18.30 in live sulla pagina Facebook So Wine so food. Si parlerà di galateo, dell’importanza della sala, vini e bollicine: come degustarle e la differenza tra le italiane e francesi.

Letizia Battaglia e Sabrina Pisu presentano il loro libro Mi prendo il mondo ovunque sia in diretta streaming sulla pagina Facebook di Scrittori a domicilio, alle ore 21. Letizia Battaglia, la fotogiornalista italiana piú famosa e premiata al mondo, racconta per la prima volta e in prima persona senza censure la sua vita. È la biografia di una donna che ha trovato il coraggio di combattere per conquistare se stessa. La fotografia è la scintilla che fa brillare la stella nel suo cielo, dentro la camera scorre la pellicola di libertà con cui rivoluzionerà il significato delle immagini nel racconto di cronaca e, soprattutto, la sua vita. Un libro profondo, sincero e appassionante, in cui la sua storia, di donna e fotoreporter, s’interseca con la Storia di Palermo, insanguinata dalla guerra di mafia. Sabrina Pisu, coautrice del volume, ricostruisce e analizza gli scenari socio politici e gli esiti giudiziari di quella stagione in cui Letizia Battaglia ha avuto un ruolo di primo piano, come grande e coraggiosa testimone, impegnata per costruire una società più giusta.

PROSSIMI EVENTI

Mercoledì 7 aprile alle 17 tornano gli incontri tenuti dal Professor Giovanni Ponchio su Dante, nel 700° anniversario della scomparsa del Sommo Poeta: quello del giorno verterà sul Canto XVII – La sozza immagine di froda. Per partecipare sarà sufficiente scrivere a bibliomat@gmail.com indicando nome, cognome, comune di residenza/domicilio, telefono.

Alle 18, del canale youtube del Teatro Coccia di Novara (https://www.youtube.com/c/TeatroCocciaFondazione/) un appuntamento di una manciata di minuti per raccontare il mondo del melodramma. Il Direttore del Teatro Corinne Baroni con il regista e attore Roberto Recchia incontrano cantanti, musicisti, artisti: professionisti che a vari livelli accompagneranno i più giovani alla scoperta dei dietro le quinte della lirica.