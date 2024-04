A Campobasso va in scena “The Magical Mystery Story – Now and then”; a Larino Corrado Taranto porta in scena “Noi … i Taranto”

REGIONE – Sabato 6 aprile 2024 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Alle ore 17:30, negli spazi espositivi di via Gorizia presso la Fondazione Molise Cultura a Campobasso, inaugura Stati d’Anima, mostra personale dell’artista Giulio Oriente.

Fino al 1 giugno 2024 con la mostra Ersilia. Praticare l’altrove, a cura di Alice Labor e Ginevra Ludovici, al MACTE di Termoli.

GLI ALTRI EVENTI DEL 6 APRILE

Alle 17, presso il Museo Charles Moulin, a Castel Volturno Christian Rossi presenta La guerra nel mio paese.

Al Teatro Savoia a Campobasso la saga dei Beatles raccontata da Carlo Massarini e suonata da The Beatbox con The Magical Mystery Story – Now and then”. Biglietti in prevendita su Ciaotickets.

Alle 21 presso il Teatro Risorgimento di Larino, Corrado Taranto porta in scena “Noi … i Taranto”.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

7 aprile

Concerto del Duo Nese-Canino, con Giuseppe Nese (flauto) e Bruno Canino (pianoforte), alle ore 18.00 presso il S. Antonio di Termoli.

Alle 21 presso il Teatro K di Casacalenda, Corrado Taranto porta in scena “Noi … i Taranto”.

8 aprile

“Le donne nella Divina Commedia e il perché del Femminicidio… la bella persona che mi fu tolta, e’l modo ancor m’offende”. Convegno alle ore 11 presso la Pontificia Fonderia di Agnone.

20 aprile

Concerto spettacolo di Peppe Servillo “L’anno che verrà”, canzoni di Lucio Dalla, con Peppe Servillo (voce), Javier Girotto (sax soprano) e Natalio Mangalavite (pianoforte), che si terrà alle ore 18.30 presso il Sant’Antonio di Termoli.

21 aprile

Presso il Mercato Coperto di via Monforte, a Campobasso, torna Campobazar: il mercatino aperto agli hobbisti, collezionisti, artigiani, oltre naturalmente a tutti coloro che vorranno cimentarsi nella vendita, nello scambio o nel baratto di oggetti, beni e materiali usati.

29 luglio

Nel Borgo antico di Termoli al via la quarta edizione (proseguirà fino al 2 agosto) di Alta Marea Festival.