Online concerti, accensioni del’albero di Natale ma anche presentazione di libri e incontri per il nostro benessere

REGIONE – Domenica 6 dicembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’ampia e aggiornata anteprima sui queli dei prossimi giorni. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.

Si premette che alcuni eventi possono subire delle sospensioni legate alle comunicazioni dei Dpcm e/o disposizioni della regione. Di seguito spazio anche ad alcuni eventi online selezionati.

EVENTI ONLINE

Cominciamo con “I Musicanti di Brema”, streaming teatrale per bambini e famiglie organizzato da Alcuni Teatro Sant’Anna e Gruppo Anna. La nota favola dei fratelli Grimm, riproposta in una nuova e interessante rilettura, affronta argomenti molto attuali: la diversità e il rifiuto da parte degli altri, il riconoscimento delle proprie risorse e l’importanza della collaborazione nel superamento delle difficoltà. Polpetta e Caramella, aiutate dai Mini Cuccioli, affrontano con i bambini la tematica della musica e della cooperazione. Lo spettacolo inizierà alle ore 16.30, collegandosi alla pagina Alcuni Teatro Sant’Anna.

Alle 17 entreremo ufficialmente nel clima natalizio, con la trasmissione l’accensione dell’albero di Natale in piazza Gramsci, a Sala Baganza, accompagnata dalla performance luminosa, tutta da scoprire, degli artisti della compagnia “Corona Events”.L’appuntamento rientra nel Piccolo Festival dell’Inverno. L’appuntamento é su https://www.facebook.com/events/213242340328771.

Dalle 18.15 alle 19.45, si terrà un incontro sui benefici reali del rilassamento profondo: un percorso online creato con lo scopo di far stare meglio i partecipanti sul livello fisico, mentale ed emotivo. La tecnica proposta è una pratica della tradizione Tantra Yoga che, data la sua semplicità e piacevolezza, consente da subito di ottenere molti risultati. Si imparerà a rilassarsi in modo totale, si alleneranno la concentrazione mentale e la memoria e si imparrà anchecome usare lo stato profondo della coscienza per indirizzarlo verso obiettivi utili e finalità salutari. L’evento é organizzato da Abruzzo Mindfulness, DEVA e Italia Mindfulness éd é online sulla piattaforma Zoom. Il link Zoom sarà inviato al momento dell’iscrizione. Contributo per l’incontro Euro 18,00. Per prenotare il posto si invita a contattare la Dott.ssa Alessandra Isidoro al numero 3382323538 o all’indirizzo di posta elettronica aleisidoro@gmail.com oppure a visitare il sito https://www.centrodeva.it

Alle 18.30, in occasione dei 40 anni dalla formazione del gruppo dei Litfiba, incontro con Ghigo Renzulli per la presentazione del nuovo libro scritto con con Adriano Gasperetti “40 anni da Litfiba – Arcana Libri – 6 dicembre 2020 – 40 anni dei Litfiba. Quarant’anni e anche più passati a fare musica. Dall’esperienza Cafè Caracas, alla nascita di una delle più longeve rock band italiane, i Litfiba. Federico “Ghigo” Renzulli racconta e si racconta, a cuore aperto e senza segreti

Dalle 20:30 Babbo Natale si collegherà in diretta dalla pagina Facebook della Pro Loco di Sant’Agata Feltria con il suo aiutante elfo, ed insieme racconteranno la storia del Natale, leggeranno le letterine e racconteranno una bellissima fiaba. Contemporaneamente , in diretta streaming su https://vimeo.com/latoscanini, su YouTube: https://bit.ly/LaToscanini_YT e dal sito www.latoscanini.it concerto con musiche di Vivaldi, Corelli e Sardelli, eseguito dalla Filarmonica Arturo Toscanini.

Alle 22 ore italiane, da Clarksville in Tennessee, il giovane Riley Jenkins sarà in diretta Facebook sulla pagina Elvis Friends Fan Club Italia per un live interamente dedicato al Re del Rock Elvis Presley.

PROSSIMI EVENTI

Ogni anno il 7 docembre la collaborazione tra Rai e Teatro alla Scala garantisce ogni anno visibilità globale alla serata inaugurale della stagione: anche per il 2020, nell’impossibilità di accogliere il pubblico in sala, la serata diretta da Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore sarà trasmessa, a partire dalle ore 16.45, da Rai Cultura su Rai 1, Radio 3 e in streaming su Raiplay. A partire dalle 20.30 inizierà lo streaming sulla piattaforma digitale di Arte che sarà visibile in Francia e Paesi di lingua francese e in Germania e Paesi di lingua tedesc

Alle ore 18 una vera cooking class con “Un pinguino in cucina”, alias Danja Giacomin, food blogger, che insegnerà a preparare dei fantastici tartufini. Per la ricetta, assicurarsi di avere a disposizione pandoro; nutella o marmellata; cioccolato da fondere (latte, fondente o bianco); granella di frutta secca; codette di zucchero colorate; zuccherini; cocco rape’; e pirottini di carta piccoli.