Al via il festival dedicato al cinema spagnolo mentre in serata primo appuntamento con il Mamas Forst Festival 2019

Giovedì 6 giugno di eventi in particolare a Campobasso con due festival al via. Il primo é una rassegna sul cinema spagnolo. All’ex Gil spazio alla dodicesima edizione organizzata grazie alla preziosa collaborazione con Kiss Me Deadly – kermesse sul noir. Al Mama’s invece parte il Mama’s Forst Festival 2019 con una band per ogni serata e spazio a quelle emergenti che avranno l’occasione di mettersi in vetrina. Nel pomeriggio spazio anche per la presentazione del libro L’idioma di Casilda Moreira di Adrian Bravi alla Mondadori. Il tema della fisiologia dell’Allattamento invece sarà trattato al Centro d’Arte Ostetrica l’Aurora.

Di seguito il programma con i principali eventi del giorno ricordando che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it.

PROGRAMMA EVENTI IN MOLISE – 6 GIUGNO 2019

CAMPOBASSO

Marco Colazzo, mostra “a fiume su un’idea” – Galleria Gino Marotta (10)

XXI European Congress Lepidopterology – Unimol (14)

Allattamento al Seno – Centro d’Arte estetica L’Aurora (16.30)

Adrian Bravi presenta “L’idioma di Casilda Moreira” – Libreria Mondadori (18)

Mangia bevi e frittura di calamari – Matrix Bistrot (18)

Festival del Cinema Spagnolo – Auditorium ex Gil (19)

Mama’s Forst Festival 2019 – Mama’s-Food-Cafè (20)

Pizza Night by DinamicGYM (21)

MIRABELLO SANNITICO

12° Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Mirabello in Musica” – Associazione Musicale “Doppio Diesis”

TERMOLI

Beauty Chanel – Make-up più trattamenteo viso – Bontempo Profumi (9.30-19.30)

Corso Bartender Level1 – Victör Mixology Bar Termoli (15)

TRATTURO LUCERA-CASTEL DI SANGRO