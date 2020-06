Online con allievi e insegnanti della Time to Dance Academy. Svezzamento e autosvezzamento nel webinar odierno; intrattenimento su Termoliwild

REGIONE – Sabato 6 giugno 2020 con nuovi eventi in Molise, ancora prevalentamente online per via della graduale riapresa delle attività. Tra quelle riaperte troviamo il MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli che propone la mostra Nanda Vigo Light Project 2020 a cura di Laura Cherubini e realizzata in collaborazione con l’Archivio Nanda Vigo. Era stata inaugurata lo scorso 29 febbraio e chiusa subito dopo, ultimo progetto espositivo realizzato dall’artista in prima persona.

Alle 17 la dietista Eleonora Iorio presenta il webinair “Svezzamento e autosvezzamento”. II edizione. “Ho pensato di proporvi questo corso online visto che, in un momento delicato e complesso come questo, riuscire ad avere tutte le informazioni necessarie dal proprio Pediatra può risultare difficile. Quando iniziare? Quali alimenti proporre? Quali sono le porzioni consigliate? Come abbinare gli alimenti per avere un pasto sano? Come scelgo al supermercato cosa offrire al bambini? Come gestisco il rifiuto del cibo? Cercheremo di dare risposta a queste e a molte altre domande. Al termine del corso sarà rilasciato il materiale. Sarà una bella occasione di confronto!”. Costo del corso 15 euro, per iscriversi https://forms.gle/ebmU6UZwznnaP2746.

Su Termoliwild (facebook @termoli.wild) disponibili i racconti e fiabe con clown Lola tra Gulliver e Lilliput. Per lo spazio libri con Banana Yoshimoto in “Amrita”. Alle 18 nuovo appuntamento con “Gioiellando” a cura di Pasquale Carotenuto. Preparazione del gesso per la microfusione.

Alle 20 riapre a Termoli il ristorante “Ricky Music Restaurant Pizza” con le specialità di pesce e pizza e nel rispetto delle normative ministeriali vigenti (tel. 3892399119).

Il canale YouTube della Diocesi di Termoli-Larino propone ogni sera a partire dal 2 maggio un momento di preghiera alla ore 21. “Rosario in famiglia” è il nome dell’appuntamento che coinvolgerà le famiglie in collegamento con la casa del Vescovo De Luca di Termoli.

“Crocia@ti & Trinit@ri Live Social – La storia a casa tua” è l’iniziativa che porterà una serie di event fiinalizzati a diffondere la storia e la cultura della città di Campobasso in un modo del tutto innovativo.

L’8 giugno ore 17 Centro per la Fotografia Campobasso “Vivian Maier” organizza il secondo incontro “Parliamo di fotografia” che vedrà come ospite Tommaso Ausili. Il 20 giugno a Fornelli “Lenta … mente”: serata sotto le stelle. Prevista la sola visione delle stelle ad occhio nudo con spiegazione di miti e costellazioni. Il 21 giugno alle ore 10 a Roccamandolfi Itinerario Matese “Tra cascate, ponti e castelli”. Una passeggiata per ammirare le fortezze medioevali di Tommaso Da Celano a Roccamandolfi e Civita di Boiano passando per le splendide cascate di Carpinone, Roccamandolfi e Santa Maria del Molise. Una giornata all’insegna della natura e della cultura per i borghi del meraviglioso Molise.

