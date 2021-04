Nuovo appuntamento con le letture dantesche nel 700° anniversario della morte del Sommo Poeta ma anche presentazioni di libri e concerti

EVENTI ONLINE

Alle 17 tornano gli incontri tenuti dal Professor Giovanni Ponchio su Dante, nel 700° anniversario della scomparsa del Sommo Poeta: quello del giorno verterà sul Canto XVII – La sozza immagine di froda. Per partecipare sarà sufficiente scrivere a bibliomat@gmail.com indicando nome, cognome, comune di residenza/domicilio, telefono.

Nell’ambito dei dialoghi tra le righe, Primi amori. Uno, nessuno, centomila in diretta streaming alle 18, sui canali social di mulino.it, Umberta Telfener dialoga con Chiara Gamberale. Il primo amore è un mito ormai tramontato oppure è ancora un momento denso di significato, anche per le nuove generazioni che sembrano fuggire dalle relazioni? Quanto è cambiato negli ultimi anni?

Alle 18, del canale youtube del Teatro Coccia di Novara (https://www.youtube.com/c/TeatroCocciaFondazione/) un appuntamento di una manciata di minuti per raccontare il mondo del melodramma. Il Direttore del Teatro Corinne Baroni con il regista e attore Roberto Recchia incontrano cantanti, musicisti, artisti: professionisti che a vari livelli accompagneranno i più giovani alla scoperta dei dietro le quinte della lirica.

Alle 18.30 sulla pagina Instagram di Libraccio Vincenzo Tedesco presenta “Proud of me”. Vincenzo è uno degli influencer più amati: tutti conosciamo il suo lato divertente, spigliato, estroverso. Eppure, da ragazzo, era timido e insicuro: vittima dei pregiudizi e dei bulli, ultimo tra gli ultimi della piramide alimentare scolastica, per lui andare a scuola era diventato un vero incubo. Fino a quando trova il coraggio di fare coming out, di affrontare chi lo insultava giornalmente e, soprattutto, di essere orgoglioso di sé. In questo libro Vincenzo si racconta a cuore aperto con il suo stile diretto, libero, ironico e pieno di emozioni, per dimostrare che, per essere felici, bisogna imparare ad accettarsi e ad amarsi.

Alle 20.30 sul canale youtube al link https://www.youtube.com/channel/UCakK856FCWw8vZv8FEUy6fw il neonato duo formato da Marco Trebbi (tromba) e David Salvage (pianoforte) propone musiche di Giuseppe Torelli, Franz Joseph Haydn, David Salvage, Joseph Guy Marie Ropartz e Paul Hindemith.

Alle 21 incontro con Jennifer Guerra a partire da “Il capitale amoroso” sui canali social de Il circolo dei lettori. Mentre il nostro immaginario è infarcito di amore – una versione romantica e fasulla, veicolata da romanzi, film e pubblicità –, la nostra società si comporta come un amante dal cuore spezzato: è cinica e sprezzante nei confronti dell’amore, considerato un sentimento stupido, inutile o noioso, una fantasia per adolescenti, un ripiego per chi non sa stare solo, un lusso per pochi. Questa contronarrazione è il frutto pericoloso dell’individualismo capitalista, un sistema che mentre stigmatizza la solitudine e colpevolizza chi la vive come indegno d’amore, ci vuole sempre più soli, divisi e in competizione fra noi. Concentrati su noi stessi, ci vediamo rubare il tempo che potremmo usare per coltivare le relazioni con gli altri, amore compreso.

PROSSIMI EVENTI

Giovedì 8 aprile alle 17 ancora un appuntamento per parlare di Dante. Sul canale youtube https://www.youtube.com/watch?v=irF6xjhRpSY&ab_channel=CentroStudiAldoPalazzeschi Franco Contorbia (Università di Genova), con Guido Gozzano, è l’ospite del terzo appuntamento del ciclo di eventi “Dante e i poeti italiani del Novecento”, a cura del Centro di Studi “Aldo Palazzeschi”. Alle 21 Jader Bignami dirige l’Orchesta della Toscana in un concerto in streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’ORT: musiche di Terranova (prima esecuzione assoluta), Copland, Mendelssohn-Bartholdy.