Tra gli eventi del giorno online l’inaugurazione della stagione del Teatro della Scala e l’accensione dell’albero di Natale di Gubbio

REGIONE – Lunedì 7 dicembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’ampia e aggiornata anteprima sui queli dei prossimi giorni. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.

Si premette che alcuni eventi possono subire delle sospensioni legate alle comunicazioni dei Dpcm e/o disposizioni della regione. Di seguito spazio anche ad alcuni eventi online selezionati.

EVENTI ONLINE

Ogni anno la collaborazione tra Rai e Teatro alla Scala garantisce ogni anno visibilità globale alla serata inaugurale della stagione: anche per il 2020, nell’impossibilità di accogliere il pubblico in sala, la serata diretta da Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore sarà trasmessa, a partire dalle ore 16.45, in streaming su Raiplay. A partire dalle 20.30 inizierà lo streaming sulla piattaforma digitale di Arte che sarà visibile in Francia e Paesi di lingua francese e in Germania. e Paesi di lingua tedesca. Fra le star della lirica che si esibiranno Lisette Oropesa e Juan Diego Floreex. Ospite speciale Roberto Bolle. ma anche Vittorio Grigolo, Francesco Meli e Ildar Abrazakov.

Alle ore 18 una vera cooking class con “Un pinguino in cucina”, alias Danja Giacomin, food blogger, che insegnerà a preparare dei fantastici tartufini. Per la ricetta, assicurarsi di avere a disposizione pandoro; nutella o marmellata; cioccolato da fondere (latte, fondente o bianco); granella di frutta secca; codette di zucchero colorate; zuccherini; cocco rape’; e pirottini di carta piccoli.

Per la quarantesima volta, il 7 dicembre il Monte Ingino tornerà ad illuminarsi con la sagoma dell’Albero di Natale più Grande del Mondo. In un momento così difficile della storia dell’umanità, l’Albero di Natale di Gubbio vuol essere un simbolo di speranza e di luce, di calore e vicinanza al Mondo intero. L’Albero verrà acceso regolarmente alle ore 18 e resterà acceso fino a domenica 9 gennaio 2021. La cerimonia sarà trasmessa sui social: https://www.facebook.com/alberodigubbio/live, https://www.youtube.com/channel/UCoH3KpxsuHuU7PjYNIsMZxQ, https://www.instagram.com/alberodigubbio/.

Al via l’accensione degli alberi di Natale e delle luminarie anche a Firenze. L’appuntamento é alle 18.30, quest’anno eccezionalmente online a causa della pandemia. Il momento dell’accensione degli alberi sarà trasmesso sui canali social del sindaco e della Città di Firenze e sul canale Youtube di Florence Tv.

PROSSIMI EVENTI

Tra gli eventi dei martedì 8 dicembre ricordiamo che alle ore 18 la Galleria Nazionale di Arte Moderna e contemporanea accenderà il Presepe d’artista realizzato da Guido Strazza dal titolo Il Presepe Blu Notte.