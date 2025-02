A Campobasso, al Teatro Savoia in scena “Magnifica presenza” e all’Auditorium Giovannitti “Legami sconnessi”; prosegue “Molichrom”

REGIONE – Venerdì 7 febbraio ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 16 febbraio a Campobasso all’interno della IV Edizione di Molichrom: Festival della Fotografia Nomade. la mostra “L’ultimo Ballo: Vite sospese al tempo di guerra” del fotoreporter Alessio Romenzi.

GLI ALTRI EVENTI DEL 7 FEBBRAIO

Al Teatro Savoia di Campobasso adattamento scenico di “Magnifica presenza”, uno dei successi cinematografici di Ferzan Ozpetek.

Alle 18, presso l’Auditorium Giovannitti della Fondazione Molise Cultura, a Campobasso, andrà in scena la commedia “Legami sconnessi”.

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

8 febbraio

Alle 18,30 all’Auditorium Giovannitti dell’ex Gil di Campobasso concerto del Quartetto Indaco composto da Eleonora Matsuno e Ida Di Vita al violino, Jamiang Santi alla viola e Cosimo Carovani al violoncello. Eseguirà un programma dedicato all’ambiente con musiche di Franz Joseph Haydn (Quartetto op.33 n.3 in do maggiore Hob.III:39), Mikalojus Čiurlionis (Tema e variazioni in si minore) e Johannes Brahms (Quartetto op. 67 n. 3 in si bemolle maggiore).

9 febbraio

Nell’anbito di Molchrom presentazione del progetto “Calore Umano” di Mimmo Giancola.

12 febbraio

Inaugurazione della seconda edizione di Molise in fiera a Campobasso (la fiera proseguirà fino al 16 febbraio).

16 febbraio

Ciaspolata a Pescopennataro, un viaggio nel tempo.

8 marzo

All’Auditorium di Italia di Isernia, dalle ore 21, Cristiano De André canterà le canzoni di papà Fabrizio.

20 luglio

Nino D’Angelo in concerto a Campobasso.