Il 7 gennaio visita virtuale della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, ma vi saranno anche proiezioni di film e racconti curiosi

REGIONE – Giovedì 7 gennaio 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’ampia e aggiornata anteprima sui quelli dei prossimi giorni. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.

EVENTI ONLINE

Alle ore 15 sulla pagina Facebook dell’Univerità Iuav di Venezia riprend eil seminario del Visiting Professor Iuav Emanuele Coccia (EHESS Paris) “La città del futuro. Il museo della natura contemporanea“, al suo terzo incontro.

Alle 20 sulla pagina Facebook del Festival Cinema Nuovo Europa proiezione del film che si è aggiudicato la Menzione speciale: “ORAY” di Mehmet Akif Büyükatalay (Germania 2019) durata: 100′.

In serata, alle 21 sulla pagina Facebook di Visite Guidate di Roma – The Grand Tour si andrà alla scoperta della a Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, un vero scrigno di inestimabili capolavori artistici e di mosaici medievali. Oltre ad una delle quattro Porte Sante, al suo interno è custodita la santa reliquia della mangiatoia che fu la prima culla di Gesù. Scopriremo gli antichi mosaici in essa contenuti, ma anche storie, aneddoti e tombe di inaspettate personalità. Proseguiremo, sempre con una “passeggiata” virtuale alla scoperta degli splendidi mosaici ancora presenti in questo angolo della città antica. La seminascosta chiesa di Santa Pudenziana, della quale avremo modo di ammirare lo splendido mosaico absidale del IV sec. cui seguirà la chiesa di Santa Prassede con i suoi arredi e la suggestiva cappella di Zenone con gli sfavillanti mosaici carolingi del IX sec.

Elia è un capodoglio che vive nel Mar Mediterraneo che è stato capace di unire cuori diversi di adulti e bambini con l’amore per il mondo marino. Il suo incontro ravvicinato nell’agosto del difficilissimo anno 2020 è stato fonte di ispirazione per tanti e l’immagine di Elia che emerge dalle profondità marine per guardarci come un placido portatore di saggezza ha spinto i bimbi a creare disegni e i grandi a scrivere pensieri che sono stati raccolti in un libro. Alle 21 sulle pagine Facboo di Musei de Mare Milazzo e di Andrea Izotti Photograoher si incontreranno o tanti amici del mare e del capodoglio e si conoscerà meglio il protagonista.

Avete mai sentito parlare di riequilibrio posturale e dei suoi benefici? Se ne parlerà sulla pagina Facebook di Monica Atzori Perfecta alle ore 21.

PROSSIMI EVENTI

E per finire, come di consueto, un anticipazione di cosa accadrà domani, venerdì 8 gennaio. La Fondazione Leonardo Sciascia lancerà online la prima di tante manifestazioni organizzate nell’anno in cui si celebra il centenario della nascita del grande scrittore siciliano. A partire dalle ore 19, sui canali facebook e youtube della Fondazione, sarà trasmessa in diretta una tavola rotonda che vedrà coinvolti alcuni degli studiosi che più assiduamente si sono occupati della sua opera. Alle 20.30 riprenderanno gli appuntamenti della Stagione di Concerti della Filarmonica Toscanini, indiretta streaming su Vimeo http://bit.ly/Haydn_8gennaio_LaToscanini, dal profilo YouTube: https://bit.ly/LaToscanini_YT e dal sito www.latoscanini.it: musiche di Haydn, Moureau , Onofri