Tra gli eventi in Molise del 7 maggio 2020: intrattenimento culturale e consigli alimentari sul web. Fiabe, danza e divertimento

REGIONE – Giovedì 7 maggio la nostra rassegna sugli eventi su Molisenews24 si proietta a quelli futuri visto che l’emergenza Coronavirus e le stringenti norme che vietano le manifestazioni hanno portato all’annullamento di quelli programmati in questi giorni. Suggeriamo una serie di appuntamenti online dalle pagine facebook e social in generale.

La pagina facebook di Zrweb-tv (@zonarossawebtv) propone la rubrica “Scrigni di Comunità” a cura della Pro Loco. Nel programma odierno alle 20 intervento di Michele Moffa della Pro Loco Ripalimosani.

Per gli amanti della danza su Io ballo da casa Italia (@ioballodacasa) lezione di kizomba / semba lady style con Anastasiya Rakuba alle ore 16. Tutti i video possono essere consultati anche in differita.

Sulla pagina Termoliwild (@termoli.wlid) troviamo in primo piano alle 15.30 l’appuntamento con le lezioni disegno acquerello a cura di Nico. Chiunque voglia unirsi in questo viaggio nell’arte del disegno può partecipare da casa sintonizzandosi. Tutti i disegni potranno essere pubblicati nei commenti, a fine lezione, Nico regalerà la sua opera a chi si prenota per primo dopo il suo annuncio. Disponibile video con il Dr. Lanotte dove si parla di igiene in cucina e a tavola, organizzazione del frigo e congelatori così come con il Dottor veterinario Occhionero Alessandro ANPANA (sezione Termoli-Larino) per parlare di consigli per gli amici a quattro zampe. In serata, ore 21.30, spazio a Checco Clown show tra clowneria e magia comica. Disponibili anche i racconti per bambini alle 16.