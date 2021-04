Nuovo appuntamento con le letture dantesche nel 700° anniversario della morte del Sommo Poeta ma anche presentazioni di libri e concerti

REGIONE – Giovedì 8 aprile 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni. Il Molise é in zona arancione: ancora chiusi musei e spazi culturali, e sospesi gli eventi programmati in presenza, ci sono però tanti appuntamenti a cui accedere direttamente da casa con un semplice click e in totale sicurezza. Abbiamo selezionato per voi sei eventi online.

EVENTI ONLINE

Alle ore 16 (in replica alle 18) sul canale Telegram della compagnia Mukashi Mukashi (https://t.me/mukashimukashi) appuntamento con lo spettacolo teatrale della compagnia Collettivo Vibrisse, da titolo “”, sottotitolo “Fiabe istantanee dal Giappone…in punta di chat”, realizzato con il sostegno della Regione Marche, Assessorato alla Cultura e AMAT, che avrà come protagonista indiscussa… la volpe. Le volpi sono saldamente accomunate al kami Inari, la divinità shintoista della fertilità, dell’agricoltura e del riso.

Alle 17 si torna a parlare di Dante nel 700° anniversario della scomparsa del Sommo Poeta. Sul canale youtube https://www.youtube.com/watch?v=irF6xjhRpSY&ab_channel=CentroStudiAldoPalazzeschi Franco Contorbia (Università di Genova), con Guido Gozzano, è l’ospite del terzo appuntamento del ciclo di eventi “Dante e i poeti italiani del Novecento”, a cura del Centro di Studi “Aldo Palazzeschi”.

Alle 18 sui canali social Maaza Mengiste a partire da “Il re ombra”. Quando, il primo marzo 1936, l’imperatore Hailé Selassié viene sconfitto e costretto all’esilio, sugli altopiani e nei villaggi dell’intero paese le donne e gli uomini etiopi organizzano una resistenza vittoriosa. A dar loro coraggio è il “re-ombra”: quando l’imperatore fugge, per intimidire i fascisti, l’esercito decide di addestrare un sosia e trasformarlo in fantoccio contro i nemici; Hirut e Aster (serva e padrona) ne saranno le guardie.

Alle 18.30 sui canali social si mulino.it Fabrizio Barca e Emanuele Felice discutono con le autrici del libro “Storia dello Stato sociale in Italia”, Chiara Giorgi e Ilaria Pavan. Principale strumento di tutela dei diritti di cittadinanza in risposta a rischi e bisogni individuali e collettivi, lo Stato sociale è da anni al centro di un dibattito che tende a ignorarne la storia. È appunto la storia che intende raccontare questo volume che per la prima volta riunisce in una narrazione complessiva l’evoluzione nel corso del Novecento dello Stato sociale visto nei suoi tre pilastri: la previdenza, la sanità e l’assistenza, offrendo un importante contributo di conoscenza su un aspetto costitutivo della società italiana contemporanea.

Paolo Milone presenta il suo libro “L’arte di legare le persone” in diretta streaming sulla piattaforma zoom Circolo dei lettori (per prenotarsi scrivere a newsletter@ilcircolodeilettori.it), alle ore 18.30 «Avendo fuggito ogni altro lavoro per paura, mi ritrovo a fare il lavoro che fa piú paura a tutti».

Alle 21 Jader Bignami dirige l’Orchesta della Toscana in un concerto in streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’ORT: musiche di Terranova (prima esecuzione assoluta), Copland, Mendelssohn-Bartholdy.

PROSSIMI EVENTI

Venerdì 9 aprile alle 18 su https://www.facebook.com/libraccioroma Angelo Mellone presenta “Nelle migliori famiglie”. Un libro sui legami, che esplora il rapporto fra le aspirazioni personali e la relazione di coppia, lo scambio faticoso fra libertà e appartenenza, fra desiderio individuale e senso familiare, per mostrare che, a determinate condizioni, la famiglia può sopravvivere alla retorica della sua dissoluzione. 20 30 concerto del violoncellista Francesco Dillon. Il concerto sarà trasmesso esclusivamente in streaming sul canale YouTube, sulla pagina Facebook e sul sito dei Teatri: per l’occasione il musicista interpreterà la Suite n.3 op 87 di Britten.