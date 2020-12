Online Sante Messe, eventi natalizi, mostre d’arte, presentazione di libri, il concerto di Giovanni Guidi e il ricordo di John Lennon

REGIONE – Martedì 8 dicembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’ampia e aggiornata anteprima sui queli dei prossimi giorni. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.

Si premette che alcuni eventi possono subire delle sospensioni legate alle comunicazioni dei Dpcm e/o disposizioni della regione. Di seguito spazio anche ad alcuni eventi online selezionati.

EVENTI ONLINE

Per l’Immacolata Concezione sono tante le Sante Messe trasmesse in streaming. Ricordiamo alle 11 dal Duomo di Milano il solenne pontificale presieduto dall’arcivescovo Mario Delpini in streaming su www.chiesadimilano.it e sul canale Youtube Chiesadimilano e dalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su www.santantonio.org/it/live-streaming (anche alle 18). Alle 11 la Messa celebrata dal vescovo di Assisi Domenico Sorrentino. Dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli in diretta streaming sul sito www.porziuncola.org/web-tv. Alle 16 la Santa Messa dalla Parrocchia San Rocco di Arcola (https://www.facebook.com/events/834990253901305/) e alle 16.30 quella dal Santuario mariano del Tindari in diretta streaming sulla pagina Facebook “Basilica Santuario Maria Santissima del Tindari”. Dal Santuario di Santa Rita a Cascia la Messa in diretta streaming sul canale Youtube del Monastero Santa Rita da Cascia youtube.com/monasterosantarita. Alle 17 la Messa dal Santuario della Spogliazione di Assisi in streaming su www.mariavision.it/maria-vision-italia.Alle ore 18 la Santa Messa dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné in diretta streaming sul canale Youtube del Santuario.

Da oggi al 6 gennaio, all’indiizzo web http://digitalxmas.net/ arriva la magia del Natale. Scoprirete una città immaginaria, ricoperta da una soffice neve bianca, animata da sciatori, pattinatori, piccoli commercianti e tanti altri personaggi tutti da scoprire! Grandi e piccini vivranno giornate ricche di attività: dalla passeggiate virtuali tra i mercatini natalizi, ai video tutorial per gli allestimenti e le cooking class in vista del cenone, passando per i tipici cori di Natale! Non mancheranno creatività, intrattenimento e solidarietà. Quindi, vi aspettiamo numerosi, armati di sorrisi e con tanta voglia di sentirci più vicini, nonostante la distanza.

Dalle 11 un evento virtuale per promuovere Arte e Creatività. Le opere di di Nise Gerbino esposte nella mostra permanente della galleria L’altra arte per un connubio di bellezza. In un momento così delicato come quello che stiamo vivendo l’ ”ESSERE LUCE” è “essere l’anima”, presentarla, viverla e riproporla nelle opere e i lavori dell’artista sono intrisi di vita per un messaggio di vera luce e speranza. Le opere saranno visionabili online sulla piattaforma Facebook e Instagram della galleria L’altra Arte.

Alle 17.30, sulla pagina FaceBook del Teatro Toselli, “La ballata dei folletti di Natale”, breve spettacolo in diretta streaming,di teatro di figura che parla della magia del Natale. I protagonisti sono i folletti del Natale, che dormono per un anno intero per poi trovarsi a lavorare in grande fretta per fare e disfare pacchetti e pacchettini che andranno a riempire il sacco di Babbo Natale.

Alle ore 18 la Galleria Nazionale di Arte Moderna e contemporanea accenderà il Presepe d’artista realizzato da Guido Strazza dal titolo Il Presepe Blu Notte. Per partecipare all’evento basterà cliccare sul seguente link youtube.com/c/Basilicata Turistica. L’ultimoSepre alle 18 sulla pagina Faceboo del Circolo dei lettore appuntamento Virginia Woolf. Tracce di vita; lezione di Sara Sullam “Al faro: il varco nel tempo”.

Ricorre il quarantesimo anniversario della scomparsa del leggendario John Lennon. A ricordarlo con un concerto saranno, a partire dalle 18,30 in streaming sulla pagina Facebook di OFF Modena, Andrea Govoni e Roberto Menabue.

Alle 21 Maurizio De Giovanni presenterà il suo libro “Fiori, per i Bastardi di Pizzofalcone in diretta streaming sulla pagina Facebook di Einaudi Editore. In dialogo con alcuni bookbloggers. Concerto a tema natalizio in compagnia di Giovanni Guidi; su http://digitalxmas.net/ dalle 21.15. Alle 21.30 all’accensione dell’albero di Natale in streaming sul canale facebook di Città di Parma.

PROSSIMI EVENTI

Dando uno sguardo a quanto accadrà domani, mercoledì 9 dicembre, ricordiamo che alle ore 18.00 in diretta sul canale Youtube del Museo Poldi Pezzoli, il filosofo Massimo Cacciari racconta, insieme alla direttrice del Museo Annalisa Zanni e al curatore della mostra-dossier Mantegna ritrovato Andrea Di Lorenzo, l’intenso dipinto, nella sua nuova veste. Un racconto a tre voci per avvicinare il pubblico all’intensità dell’opera e ai suoi diversi gradi di lettura, non solo storico-artistica ma anche filosofica.