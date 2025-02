A Campobasso prosegue “Molichrom” e all’Auditorium Giovannitti dell’ex Gil si tiene il concerto del Quartetto Indaco

REGIONE – Sabato 8 febbraio ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 16 febbraio a Campobasso all’interno della IV Edizione di Molichrom: Festival della Fotografia Nomade. la mostra “L’ultimo Ballo: Vite sospese al tempo di guerra” del fotoreporter Alessio Romenzi.

GLI ALTRI EVENTI DELL’ 8 FEBBRAIO

Alle 18,30 all’Auditorium Giovannitti dell’ex Gil di Campobasso concerto del Quartetto Indaco composto da Eleonora Matsuno e Ida Di Vita al violino, Jamiang Santi alla viola e Cosimo Carovani al violoncello. Eseguirà un programma dedicato all’ambiente con musiche di Franz Joseph Haydn (Quartetto op.33 n.3 in do maggiore Hob.III:39), Mikalojus Čiurlionis (Tema e variazioni in si minore) e Johannes Brahms (Quartetto op. 67 n. 3 in si bemolle maggiore).

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

9 febbraio

Nell’anbito di Molchrom presentazione del progetto “Calore Umano” di Mimmo Giancola.

Alle 20 al Teatro del Risorgimento di Larino va in scena “Mi dimetto da uomo”.

12 febbraio

Inaugurazione della seconda edizione di Molise in fiera a Campobasso (la fiera proseguirà fino al 16 febbraio).

16 febbraio

Ciaspolata a Pescopennataro, un viaggio nel tempo.

8 marzo

All’Auditorium di Italia di Isernia, dalle ore 21, Cristiano De André canterà le canzoni di papà Fabrizio.

20 luglio

Nino D’Angelo in concerto a Campobasso.