I principali eventi di mercoledì 8 dicembre 2020: mostra Bonsai Club a Campobasso, festa di Santa Cristina a Sepino

CAMPOBASSO – Mercoledì 8 gennaio in Molise con i principali eventi partendo da Campobasso. Mostra Bonsai Club dalle 15 alle 19 presso la saletta civica di Palazzo San Giorgio. Si tratta della prima edizione di questa esposizione di bonsai autoctoni del Molise in programma fino a venerdì con i seguenti orari: 9 gennaio e 10 gennaio 10-13, 15-19.

Allo Spazio Arte Petrecca di Isernia prosegue la mostra fotografica di Dalwin Kryeziu “1999/2019 – Venti anni di vita e libertà in Kosova”. A Termoli, presso il Castello Svevo, “Impara con gli artisti molisani e…” (18-22).

Prosegue la IX Edizione mostra del Presepe presso i Locali del Santuario Madonna di Fatima a Bagnoli del Trigno (16-20).

Al via a Sepino la Festa di Santa Cristina fino al 10 gennaio. Nella giornata odierna dove si rinnova il 25mo anniversario del gemellaggio con Bolsena in programma dalle ore 19 la tradizionale cena della “Crianzola” presso il parco “Terme di Sepino”. Domani invece ci sarà alle 16.30 la suggestiva Festa delle Candele e le funzioni religiose. Si legge dalla pagina Facebook del Comitato organizzatore dell’evento: “Era il 5gennaio 1099, il Medioevo era il loro tempo. Era una di quelle giornate che si ricordano: la neve avvolgeva ogni cosa. Le piccole casette del villaggio tremavano anche loro per il freddo. Nella bufera, dopo il passaggio nel bosco, infreddoliti e scossi dalla tormenta, i due pellegrini provenienti dalla Francia con le reliquie di Santa Cristina intravidero il castello e il Campanile di Sepino. Riposarono in una osteria ignari di quello che sarebbe successo”. Per la prenotazione campane si ricorda che le prenotazioni effettuate dopo le ore 19:00 del giorno 9 gennaio dell’anno in corso sono valide ai soli fini del suono delle campane e non verranno inserite per le estrazioni.

