L’8 gennaio si celebra il centenario dalla nascita dello scrittore, che nelle sue opere ha anticipato temi cruciali della vita pubblica

REGIONE – Venerdì 8 gennaio 2021 nuova giornata di eventi in Molise

EVENTI ONLINE

A cento anni dalla nascita di Leonardo Sciascia (1921-2021), l’Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Scordia rende omaggio (sulla propria pagina Facebook dalle 9 alle 22) al grande scrittore siciliano con l’iniziativa “Raccontando il maestro di Regalpetra”. Sarà un’occasione per tornare a leggere libri che hanno scandito i passaggi della nostra storia recente. Leonardo Sciascia con le sue opere ha anticipato temi cruciali della vita pubblica, rimasti drammaticamente irrisolti, dalla lotta alla mafia, dagli errori giudiziari, dal caso Moro al travaglio di Enzo Tortora. Anche la Fondazione Leonardo Sciascia lancerà online la prima di tante manifestazioni organizzate nell’anno in cui si celebra il centenario della nascita del grande scrittore siciliano. A partire dalle ore 19, sui canali Facebook e Youtube della Fondazione, sarà trasmessa in diretta una tavola rotonda che vedrà coinvolti alcuni degli studiosi che più assiduamente si sono occupati della sua opera.

Alle 18 sulla pagina Facebook Alla Scoperta del Pollino – Andrea Vacchiano Guida si andrà alla scoperta della bellezza di tre Parchi nazionali insieme agli ospiti: Matteo Falcone – Guida AIGAE – Parco Nazionale del Gargano, Giulia Pugliese – Guida Ufficiale del Parco – Parco Nazionale del Vesuvio e Flora Rossi, Guida Ufficiale del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

Alle 18.30 sulla pagina Facebook Mondadori Bookstore (Trani) e della Biblioteca Comunale Giovanni Bovio Silvia Avallone presenterà il suo ultimo romanzo “Un’amicizia” Rizzoli.

Enrico Onofri, Direttore Principale della Filarmonica Arturo Toscanini, alle 20.30 inaugurerà la seconda parte della Stagione di Concerti della Filarmonica Toscanini in diretta streaming su Vimeo http://bit.ly/Haydn_8gennaio_LaToscanini, dal profilo YouTube: https://bit.ly/LaToscanini_YT e dal sito www.latoscanini.it: musiche di Haydn. Aprirà il programma l’Ouverture dall’opera Il mondo della luna, scritta nel 1777 in occasione del matrimonio del principe Nicola II degli Esterházy.

Alle 21 incontro, dialoghi e letture online dedicate a Primo Levi sui canali della Fondazione Circolo dei lettori (Facebook, YouTube e circololettori.it). mentre alle 21.15 Jonathan Bazzi presenterà il suo ultimo libro: Febbre. L’evento sarà via streaming sui canali facebook e you tube: https://www.facebook.com/ParlareFuturo.LezioniDAutore.

PROSSIMI EVENTI

E per finire, come di consueto, un anticipazione di cosa accadrà domani, venerdì 9 gennaio. Alle 18:45 in diretta streaming dal Teatro del Live Social Festival, andrà in scena il concerto della Rino Gaetano Band, il tributo ufficiale del cantautore e portato avanti da oltre vent’anni da Alessandro Gaetano greyVision, nipote dell’artista. Alle 19 sulla pagina Facebook di Les Bouquinistes si parlerà delle opere di di Juan Rodolfo Wilcock.