REGIONE – Lunedì 8 giugno 2020 con nuovi eventi in Molise, ancora prevalentamente online per via della graduale riapresa delle attività. Tra quelle riaperte troviamo il MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli che propone la mostra Nanda Vigo Light Project 2020 a cura di Laura Cherubini e realizzata in collaborazione con l’Archivio Nanda Vigo. Era stata inaugurata lo scorso 29 febbraio e chiusa subito dopo, ultimo progetto espositivo realizzato dall’artista in prima persona.

Su Termoliwild (facebook @termoli.wild) intrattenimento con la rubrica “Lara Lara” di Fernanda Pugliese su storia, cultura e società. Alle 16 i racconti per bambini mentre alle 17 corso di inglese con Daniela Pallotta. In serata alle 21.30 torna Marianna De Tomo live show.

Il canale YouTube della Diocesi di Termoli-Larino propone ogni sera a partire dal 2 maggio un momento di preghiera alla ore 21. “Rosario in famiglia” è il nome dell’appuntamento che coinvolgerà le famiglie in collegamento con la casa del Vescovo De Luca di Termoli.

“Crocia@ti & Trinit@ri Live Social – La storia a casa tua” è l’iniziativa che porterà una serie di event fiinalizzati a diffondere la storia e la cultura della città di Campobasso in un modo del tutto innovativo.

PROSSIMI EVENTI

L’8 giugno ore 17 Centro per la Fotografia Campobasso “Vivian Maier” organizza il secondo incontro “Parliamo di fotografia” che vedrà come ospite Tommaso Ausili. Sempre allo stesso orario nuovo appuntamento con la rassegna Ti racconto un libro sulla pagina facebook del Comune di Campobasso, ospite Simone Frasca con un laboratorio creativo.

Il 14 torna la passeggiata naturalistica presso le Cascate del Verrino (IS) (prenotazioni entro il sabato al 348.5921343 Antonio). Alle 20.30 “Vai Mo’”, dove artisti appartenenti a diverse forme di espressione, performeranno sul palco e non mancheranno contributi in video conference di artisti a livello nazionale, area social, interviste e dibattiti, il tutto sapientemente condotto dal giornalista Enzo Luongo con l’aiuto per la direzione artistica di Pippo Venditti ed Antonello Carozza (pagina Facebook di Sound tv).

Il 19 alle 21 torna la diretta di Croci@ti & Trinit@ri Live Social – La storia a casa tua. In questa occasione si parlerà di sapori del Rinascimento in compagnia di Mariagiovanna de Bellonia, dell’Accademia Italiana della Cucina – Delegazione di Campobasso. Il 20 giugno a Fornelli “Lenta … mente”: serata sotto le stelle. Prevista la sola visione delle stelle ad occhio nudo con spiegazione di miti e costellazioni. Il 21 giugno alle ore 10 a Roccamandolfi Itinerario Matese “Tra cascate, ponti e castelli”. Una passeggiata per ammirare le fortezze medioevali di Tommaso Da Celano a Roccamandolfi e Civita di Boiano passando per le splendide cascate di Carpinone, Roccamandolfi e Santa Maria del Molise. Una giornata all’insegna della natura e della cultura per i borghi del meraviglioso Molise. Il 27 giugno alle 21.30 appuntamento con “Stelle, pianeti e costellazioni: dalla mitologia all’astrofotografia”, alla scoperta della volta celeste tra leggende e tecnica fotografica.

