REGIONE – Mercoledì 8 luglio 2020 nuova giornata di eventi in Molise. Prosegue il Campus estivo a Termoli presso il campo sportivo Difesa Grande a cura di ASD Cammina in salute con l’amico bastoncino, Nordic Walking PabMed. Torna Termoli Wild in Europa. Milena Pallotta, insieme al Presidente di Termoli Wild Ezio Varrassi, ci parleranno dei progetti presenti e futuri dell’Associazione. Questa volta si parlerà di mobilità educativa e dell’importanza dell’interculturalità. Inoltre avremo ancora un Ospite a Sorpresa, che ci mostrerà il panorama della sua città con una diretta Wild.

All’UMAMI Bistrot di Isernia special drink alle 18. Ospite Andrea Mezzanotte (Bar Manager di Robin du Lac Concept Store e di Come à la Cave) per una nuova collaborazione dopo il grande successo di “Un Americano Sott a ‘Sernia”. Rivisitazioni di drink classici.

Ricordiamo che al MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli prosegue la mostra Nanda Vigo Light Project 2020 a cura di Laura Cherubini e realizzata in collaborazione con l’Archivio Nanda Vigo. Prosegue anche la mostra Women_Art_Human Rights for Peace a Palazzo Gil fino al 24 luglio. Esposizione dedicata all’Agenda Donne, Pace e Sicurezza delle Nazioni Unite.

Indetta la Prima Edizione del concorso “Campobasso in fiore”, che si svolgerà a Campobasso dal 27/06/2020 al 31/08/2020. Sono aperte le iscrizioni fino al 10 luglio per il workshop fotografico a cura di Lello Muzio in programma con 5 incontri settimanali.

Il canale YouTube della Diocesi di Termoli-Larino propone ogni sera a partire dal 2 maggio un momento di preghiera alla ore 21. “Rosario in famiglia” è il nome dell’appuntamento che coinvolgerà le famiglie in collegamento con la casa del Vescovo De Luca di Termoli.

PROSSIMI EVENTI

Dal 9 al 12 luglio “Matese: cime per pochi” un viaggio ineguagliabile come paesaggi e natura ma al tempo stesso riservato a cavalieri e cavalli esperti. Tre giorni immersi nella natura più selvaggia ed incontaminata, ad alte quote.

Il 10 luglio a Frosolone una serata sotto le stelle a cura di Michele Permanente Guida GAE dalle 21. Dalle 19 spazio alla Magica Notte di Altilia, alla scoperta di uno degli angoli più suggestivi e romantici dell’antica Saepins.

Dal 9 al 12 luglio Occhito Riding Holidays organizza a Colletorto un viaggio ineguagliabile come paesaggi e natura ma al tempo stesso riservato a cavalieri e cavalli esperti. Tre giorni immersi nella natura più selvaggia ed incontaminata, ad alte quote.

L’11 luglio a Fornelli “Lenta…mente: serata sotto le stelle” dalle ore 18.30 con ritrovo presso il Borgo Antico di Fornelli, apericena al ristorante “La Vecchia Torre” quindi spostamento a La Piccola Bottega e alla scoperta del cielo tra osservazione delle stelle e racconti di miti e leggende.

L’11 e 12 luglio Acquatrekking con la risalita del corso del fiume controcorrente con delle particolari tute fino ad arrivare alla cascata Schippo. Presente guida AIGAE specializzata (info e prenotazioni al 3454325380). L’attività sarà conclusa con una visita alle spettacolari Cascate di Carpinone.

Il 19 luglio “Un tuffo indietrno nel tempo” alla scoperta della preistoria con visita al centro storico e cascate, laboratorio didattico sulla preistoria con Francesco Boschi per bambini e famiglie.

Domenica 26 luglio Corso base pizza napoletana amatoriale dalle 15 alle 18.30 presso il Caseificio Valle Verde.

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.