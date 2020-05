Tra gli eventi dell’8 maggio 2020: un paese in gamba oggi per parlare del Molise, preghiere alla Madonna, lezioni di ballo

REGIONE – Venerdì 8 maggio 2020 la nostra rassegna sugli eventi su Molisenews24 si proietta a quelli futuri visto che l’emergenza Coronavirus e le stringenti norme che vietano le manifestazioni hanno portato all’annullamento di quelli programmati in questi giorni. Suggeriamo una serie di appuntamenti online dalle pagine facebook e social in generale.

Momento di preghiera questa mattina con il Rosario e Supplica alla Regina del SS. Rosario di Pompei. Sulla pagina della Cattedrale di Isernia – San Pietro Apostolo (@CattedraleIsernia) disponibile il video per seguire la celebrazione da casa.

Sulla pagina della Rete Nazionale Donne in Cammino (@retedonneincammino) appuntamento per parlare di storia di donne, cammini e cultura in giro per l’Italia dalle 18 alle 20 la diretta con la regione molisana i primo piano.

La pagina facebook di Zrweb-tv (@zonarossawebtv) propone la rubrica “Scrigni di Comunità” a cura della Pro Loco. Nel programma odierno alle 20 intervento di Davide Cirelli della Pro Loco Molise.

Nuovo appuntamento settimanale alle 19.30 con Molisetrekking per parlare di Molise raccontato e camminato (su zoom Meeting ID: 772 9286 5965). La prima parte dell’incontro consisterà in un racconto sul Molise e le sue caratteristiche naturali, storico-culturali, esperienziali e di contatto con i locali, condotto da Antonio Meccanici (Antonio Meccanici – Molisetrekking) e Stefano Di Maria (Narratografo). Durante la seconda parte daremo il via libera a domande, commenti e ricordi legati al Molise, attraverso gli interventi dei partecipanti che si potranno prenotare scrivendo nella chat. Chi vorrà potrà attivare video e audio per chiacchierare proprio come davanti a un incontro vis a vis.

Per gli amanti della danza su Io ballo da casa Italia (@ioballodacasa) lezione di musicalità con Marino Gomez alle ore 18 e di hip hop con Carlos Matrone alle 19. AG Master Dance – scuola di danza di Campobasso organizza un corso online di salsa e bachata. Alle 19 ci sarà online una lezione di prova (iscrizioni fino al 12 maggio). Per prenotare un posto alla diretta su zoom questa è la pagina dove accedere https://www.facebook.com/events/2150792225066344/.

Sulla pagina Termoliwild (@termoli.wlid) troviamo in primo piano questa sera alle 21 Katia & The Hammers è una rock-pop cover band, composta da 5 musicisti. La band si è formata lo scorso anno, ogni componente proviene da esperienze ventennali con altre band di successo. Il repertorio è costituito dai classici del rock e del pop nazionale ed internazionale. Nel pomeriggio alle 16 favole per bambini quindi si parla di Molise dalle 18 con Francesco Cipullo e il Mago Peppe show alle 21.30.

PROSSIMI EVENTI

Proseguono gli appuntamenti con Scrigni di Comunità. Sabato 9 Vincenzo Notte della Pro Loco Castelpetroso e domenica 10 Antonini La Spina, Presidente nazionale UPLI. L’11 maggio live show di Marianna De Romo su Termoliwild.

