In occasione della Giornata Mondiale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa sul palco del Blue Note di Milano artisti italiani ed internazionali

REGIONE – Sabato 8 maggio 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni. Ecco cosa ci aspetta, online e in presenza.

EVENTI IN PRESENZA

Il Santuario italico di Pietrabbondante riapre al pubblico con i seguenti orari: mercoledì alla domenica ore 10:15 – 17:15; il sabato e nei giorni festivi l’accesso è consentito previa prenotazione telefonica allo 0865 76129, entro il giorno precedente a quello in cui si intende effettuare la visita. Il servizio di apertura sarà garantito, in forma contingentata, nei giorni feriali senza prenotazione.

EVENTI ONLINE

Marco Balzano presenta il suo libro Quando tornerò in diretta streaming sulla pagina Facebook di Le Sfogliatelle, alle ore 18. Questa è la storia di chi parte e di chi resta. Di una madre che va a prendersi cura degli altri, dei suoi figli che rimangono a casa ad aspettarla covando ambizioni, rabbie, attese.

L’ 8 Maggio è la Giornata Mondiale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Per l’occasione sul palco del Blue Note di Milano si esibiranno artisti italiani ed internazionali, personaggi dello sport e della cultura si uniranno per un evento unico a sostegno del prezioso lavoro di oltre 14 milioni di volontari nel mondo. Con la partecipazione di: Bandakadabra, Bebo Ferra, Chiara Buratti, CPM House Band, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Franco Mussida, GnuQuartet, John McLaughlin, Malika Ayane, Mauro Masi, Milo Manara, Niccolò Fabi, Nick the Nightfly, Nicola Lagioia, Olivia Trummer, Paolo Fresu, Stefano Di Battista, Tosca, Walter Rolfo. Appuntamento alle 19 su https://www.facebook.com/bluenotemilano/.

Nel giorno dell’anniversario della morte di John Fante, Eduardo Margaretto, curatore del volume, presenta Fantiana: Scritti Su John Fante (El Doctor Sax) insieme a uno degli autori, Vito Sabato, e l’editore Gabriele Nero. Appuntamento alle 19 sulla pagina Facebook de La Confraternita dell’uva.

Alle 19 prende il via la visita guidata alla Cappella Sistina e ai Musei Vaticani. Per lo streaming online da qualsiasi momento, ovunque e su qualsiasi dispositivo. Link di registrazione: https://tinyurl.com/cappellasistinae.

Il direttore d’orchestra Gianandrea Noseda dirige Coro e Orchestra del Teatro alla Scala in un concerto in streaming dal Teatro alla Scala di Milano con il basso di fama internazionale Ildebrando D’Arcangelo. Il concerto è disponibile in diretta streaming sul sito teatroallascala.org e sui canali Facebook e YouTube del Teatro alla Scala, sabato 8 maggio alle ore 20.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

L’Azalea della Ricerca sarà presente in piazza Municipio a Campobasso domenica 9 maggio 2021, compatibilmente con le disposizioni sanitarie in materia di Covid-19.

Domenica 9 maggio é in programma una escursione al Bosco della Grisciata e al Monte Gonfalone 1.320 m sul livello del mare: faggi e rocce ricoperte di muschio daranno l’impressione di vivere in un bosco incantato abitato da elfi e folletti. Attività a numero chiuso, in osservanza delle disposizioni anti Covid. Per informazioni: https://www.facebook.com/events/310504490425518/. Oppure si potrà godere del paesaggio passeggiando lentamente a dorso d’asino: per informazioni contattare il numero 388 7540177. Sentieri olistici Asd organizza Scrigno del Molise, escursione a Roccamandolfi.

Borgotufi, albergo diffuso di Castel Giudice il via alla seconda edizione di #ilMoliseacasatua, l’iniziativa social che coinvolge fotografi e appassionati di fotografia nel raccontare e scoprire i luoghi più belli ed insoliti del Molise, per viaggiare attraverso le immagini, in attesa di poterlo fare di persona, tra tante destinazioni possibili. Un’iniziativa nata con la media partnership di Officina – News and Media, TurismoinMolise, Volgo Italia e Volgo Molise, Molise da Scoprire e il patrocinio del Comune di Castel del Giudice. L’invito è di condividere su Instagram con hashtag #ilMoliseacasatua e possibilmente taggando @borgotufi le foto dei propri luoghi del cuore del Molise, con una breve descrizione, entro il 30 giugno 2021. Le immagini saranno condivise sulle pagine social di Facebook e Instagram di Borgotufi, con il racconto dei posti che rappresentano. Le più apprezzate dalla community di Instagram diventeranno parte della nuova mostra fotografica itinerante, che sarà inaugurata ad agosto 2021, con un evento speciale, tra le casette e le botteghe dell’albergo diffuso di Castel del Giudice.