Tour virtuali, festival enogastronomici, ampio spazio alla proiezione di film e un seminario sugli oli essenziali tra gli eventi del giorno

REGIONE – Domenica 8 novembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.

Si premette che alcuni eventi possono subire delle sospensioni legate alle comunicazioni dei Dpcm e/o disposizioni della regione. Di seguito spazio anche ad alcuni eventi online selezionati.

CAMPOBASSO

Alle ore 13.30 a Le 4 Vianove live lunch, pranzo spettacolo con Oreste Sbarra, Angelo Mastrangelo e Andrea De Balsi in “A … Music Trio”. Menù alla carta.

ONLINE

In occasione dell’ European Arthouse Cinema Day, la Giornata Europea dei Cinema d’Essai organizzata dalla CICAE in collaborazione con Europa Cinemas con il supporto del programma MEDIA di Europa Creativa, promossa e supportata in Italia da FICE e MIBACT. Dalle 9.00 AM in poi 31 cinema in tutta Italia proietteranno sui propri schermi dei corto-mediometraggi, a cui si aggiungeranno incontri con gli autori e presentazione di ogni sala. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming da tutte le pagine facebook delle sale (@ilcinemadichiguarda). L’evento dal titolo “Nuvole in viaggio, tra cinema e cinematografi”, inizierà alle 9.30 con una breve introduzione di Katriina Miola, rappresentante Cicae, e proseguirà fino alla sera.

Quest’anno il Merano Wine Festival, tra i più importanti appuntamenti del settore, *in versione digitale, sulla piattaforma The WineHunter HUB: ricco palinsesto liveanche la possibilità di scoprire i prodotti premiati The WineHunter e di incontrare virtualmente i produttori. Per iscriversi basta cliccare su https://www.winehunterhub.com/, completare il form per la registrazione.

Anche il Milano Design Festival quest’anno avrà una dimensione phygital con la possibilità di vedere gratuitamente e in streaming più di 40 titoli tra film e corti. il sito ufficiale dell’evento si approderà a una piattaforma realizzata appositamente per il festival, che permetterà a tutti gli utenti in Italia di collegarsi: basterà registrarsi e loggarsi.

In occasione del Festival Milano Musica, sarà possibile ascoltare la musica ornitologica per pianoforte di Olivier Messiaen, eseguita per la prima volta in assoluto in Italia da Ciro Longobardi. Concerto dalle ore 12 al link www.facebook.com/events/389842155783780.

Alle 15 si parla di oli essenziali e della loro capacità di lavorare sulla nostra psiche e di come uscitr centrati in noi stessiinsieme all’aromaterapeupa Isabella Di Marco. L’evento si terrà sulla piattaforma zoom; necessaria prenotazione allo 3384003011 oppure info@lostudiot

PROSSIMI EVENTI

Lunedì 9 novembre dalle 10.30 il Webinar “Negozi e Covid-19. Razionalità ed emozionalità per vincere la sfida”.