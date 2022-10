Oktoberfest a Campobasso, Festività di San Michele Arcangelo a Riccia, Fiera di ottobre a Larino; Beer Fest a San Giuliano del Sannio

REGIONE – Sabato 8 ottobre 2022 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Ultimo giorno, a Palazzo Gil a Campobasso, Fausto Podavini presenta la mostra “Mirella. Una storia di Alzheimer e d’amore”.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELL’8 OTTOBRE

Continua l’attività programmazione dell’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso che propone con Ottobre in Città, un ricco calendario mensile di eventi ed incontri.

Giornata dell’AVIS Molise, a partire dalle ore 9 al teatro Savoia di Campobasso

Alle ore 17.00, presso il Circolo Sannitico di Campobasso l’evento di presentazione del romanzo storico “Tra il cielo e il mare” di Giuseppe Zio

Alle ore 18,30 al Teatro Savoia, prenderà il via la 54esima Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Campobasso con la pianista Anna Kravtchenko.

Penultimo giorno, a Larino la 279^ edizione della Fiera d’Ottobre. Ogni giorno, dalle 10.00 alle 22.00, sarà possibile visitare la fiera, assistere a convegni, intrattenersi con gli eventi serali.

Dalle 18 Oktoberfest in Piazza Molise a Campobasso: per prenotazioni contattare il numero 3284238887 oppure 3468258053

Beer Fest a San Giuliano del Sannio.

Festività di San Michele Arcangelo a Riccia con programma civile e religioso.

Oktoberfest a Matrice, Località Santa Maria della Strada.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

9 ottobre

Trekking “Dal casaro”: passeggiata esperienziale con laboratorio e degustazione – Alle 9.30 a Guardiaregia (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Trekking “Il bramito del cervo”: passeggiata silenziosa nel PNALM a Valle Fiorita – Alle 14.00 Pizzone (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Alle 18, presso il Cinema S. Antonio di Termoli, concerto dell’Orchestra “Suoni del Sud”, con la direzione di Benedetto Montebello: si eseguiranno brani di Elgar, Holst, Delius, Britten.

A Larino la 279^ edizione della Fiera d’Ottobre. Dalle 10.00 alle 22.00, sarà possibile visitare la fiera, assistere a convegni, intrattenersi con gli eventi serali. In serata concerto di Paolo Caiazzo.

A Montenero di Bisaccia Swap Party per bambine/i: dalle 10:00 alle 12:00 avverrà la raccolta degli articoli come giochi, libri e capi d’abbigliamento. Dalle 16:00 inizierà il vero e proprio scambio.

Festività di San Michele Arcangelo a Riccia con programma civile e religioso.

Beer Fest a San Giuliano del Sannio.

Oktoberfest a Matrice, Località Santa Maria della Strada.

Alle ore 18 presso il Teatro del Loto di Ferrazzano in scena Francesco Montanari in “Play House” di Martin Crimp.

10 ottobre

Alle ore 20.30 presso il Teatro del Loto di Ferrazzano in scena Francesco Montanari in “Play House” di Martin Crimp.

15 ottobre

Trekking “La via del tartufo”: ricerca nel bosco e degustazione – Alle 10.00 a Busso (CB), Escursione su Monte Miletto: trekking in vetta – Alle 9.00 a Campitello Matese (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Dalle ore 9,30, nella struttura ricettiva Coriolis, a Ripamolisani, convegno sul Terzo Settore con relatori di fama nazionale

Tornano, per l’undicesima edizione, le Giornate FAI d’Autunno: ecco dove

Laboratori del gusto, raccolta delle mele, visite guidate, escursioni nella natura d’autunno, street band e tante attività da vivere per la 5° Festa della Mela di Castel del Giudice.

16 ottobre

Passeggiata in vigna durante la vendemmia, con visita in cantina e degustazione – Alle 10.00 a Baranello (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

“La via delle castagne”: passeggiata nel bosco con degustazione – Alle 9.30 nei Boschi del Matese (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Torna Campobazar, il mercatino dell’usato, dello scambio e del baratto, nell’area ex stadio Romagnoli, a Campobasso, alle ore 9.00.

Appuntamento con l’undicesima edizione delle Giornate FAI d’Autunno: ecco dove

Laboratori del gusto, raccolta delle mele, visite guidate, escursioni nella natura d’autunno, street band e tante attività da vivere per la 5° Festa della Mela di Castel del Giudice.

22 ottobre

Trekking in fattoria: passeggiata esperienziale con degustazione – Alle 15.30 a Rocchetta (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Trekking sul Monte Meta: escursione sulla vetta regina delle Mainarde – Alle 9.00 a Pizzone (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

23 ottobre

“La via delle castagne”: passeggiata nel bosco con degustazione – Alle 9.30 nei Boschi del Matese (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Trekking “Colori d’autunno”: passeggiata su Colle dell’Orso – Alle 10.00 a Carpinone (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

28-31 ottobre

10° edizione di Cantine di…vine a Guardiaregia: percorso enogastronomico d’autunno.

29 ottobre

“A passo d’Asino”: trekking con asinelli e aperitivo in uliveto – Alle 9.30 a Fornelli (IS) Trekking “Dal casaro”: passeggiata esperienziale con laboratorio e degustazione – Alle 9.30 a Guardiaregia (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

30 ottobre

“I sentieri dell’olio”: passeggiata tra gli uliveti frentani con degustazione e musica – Alle 9.30 a Larino (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Trekking dei briganti: passeggiata sul Matese e degustazione in masseria – Alle 9.30 a Roccamandolfi (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.